Ukraine greift Brücken zur Krim an

Die Schläge auf die Hauptverkehrsadern sollen die russische Kriegslogistik erschweren. Russland verstärkt derweil seine Angriffe in der Ukraine. Was bedeutet das für deren Sommeroffensive?

Von Florian Hassel, Belgrad

Die Ukraine intensiviert ihre Angriffe, um die russisch besetzte Halbinsel Krim zu isolieren und die Versorgung russischer Einheiten zu erschweren. So griff die Ukraine am Sonntag zum zweiten Mal innerhalb einer Woche die Tschonhar-Brücke an, die im Nordosten der Krim den Übergang zum ebenfalls von Moskau besetzten ukrainischen Festland bildet.