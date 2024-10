Seit Monaten treibt sie ihn um. Die Frage, wie den Menschen in der Ukraine in diesem besonders harten Winter geholfen werden kann. In einem Winter, in dem die humanitäre Not wohl so groß sein wird wie seit Beginn des Krieges vor mehr als zweieinhalb Jahren nicht mehr. „Es ist eine Sache, sich unsicher zu fühlen. Es ist eine andere, zu erfrieren“, sagt Scott Lea, Landesdirektor der Nichtregierungsorganisation International Rescue Committee (IRC) in der Ukraine.

Lea kennt die Ukraine, lebt seit fast einem Jahr in Kiew und betreut die landesweiten Projekte der Hilfsorganisation. Er hat auch die russischen Angriffe auf die Energieversorgung erlebt und was es heißt, manchmal stundenlang ohne Strom zu sein. Er habe Glück gehabt, sagt er, der Sommer war warm und die Tage lang, aber „wenn die Situation im Winter so schlimm wird, wie wir annehmen, wird es viel schwieriger sein, den Menschen zu helfen“.

Was macht die Lage mit der Psyche der Menschen?

Damit die Situation wenigstens ein bisschen besser wird, rief die Internationale Energieagentur (IEA) kürzlich zur Unterstützung der Ukraine auf. Die Stromversorgung von Krankenhäusern, Schulen und anderen wichtigen Einrichtungen könnte im Winter angesichts der russischen Bombardements auf die Versorgungsanlagen noch stärker beeinträchtigt werden, die Wärmeversorgung der ukrainischen Großstädte sei gefährdet. Die UN-Menschenrechtsmission warnt, dass die Stromausfälle im Winter zwischen vier und 18 Stunden pro Tag dauern könnten.

Ein längerer Stromausfall hätte wahrscheinlich vielfältige Auswirkungen auf die ukrainische Zivilgesellschaft, von der Unterbrechung der Wasser- und Heizungsversorgung bis hin zu einer weiteren Belastung der ohnehin schwächelnden Wirtschaft. Das größte Opfer von allen könnte jedoch die angeschlagene Psyche der Ukrainerinnen und Ukrainer sein. Nach mehr als zweieinhalb Jahren Krieg mit einer Reihe von Rückschlägen auf dem Schlachtfeld in den letzten Monaten sind viele Menschen am Ende ihrer Kräfte. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind bereits heute rund zehn Millionen Menschen in der Ukraine von psychischen Gesundheitsproblemen bedroht – Tendenz steigend.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat Putins Zermürbungstaktik längst durchschaut. Er sagte in seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen im September, Putin versuche, den Willen der Ukrainer zu brechen, indem er die Energieinfrastruktur angreife. So wolle er die Zivilbevölkerung „im Dunkeln und in der Kälte lassen und die Ukraine zum Leiden und zur Kapitulation zwingen“.

Scott Lea rechnet damit, dass noch mehr Ukrainer ihre Heimat verlassen

Das russische Kalkül scheint aufzugehen. Die Psyche der Menschen ist angeschlagen, sie fürchten sich vor dem kalten Winter und der fehlenden Energieversorgung. Das könnte dazu führen, dass die Menschen wieder zu fliehen beginnen, sagt der humanitäre Helfer Scott Lea. Und dass sich diesmal auch jene auf die Flucht begeben, die in den vergangenen zweieinhalb Jahren in der Nähe der Front und im Bombenhagel ausgeharrt haben. „Diese Menschen haben viel durchgemacht, sie haben an ihren Häusern und an ihrem Leben festgehalten“, sagt er.

Die Menschen in der Ukraine seien in jeder Hinsicht erschöpft, sagt Scott Lea vom International Rescue Committee. (Foto: Sina-Maria Schweikle)

Scott Lea reist viel durch das Land, besucht die Projekte der Hilfsorganisation, tauscht sich mit Partnern und Ukrainern aus, die zum Beispiel in einer IRC-Unterkunft untergekommen sind oder medizinische sowie psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Er weiß, was die russische Zermürbungstaktik, was der ständige Beschuss und die Unsicherheit für die Menschen im Land bedeuten. „Ich glaube, dass die Resilienz der Ukrainer, die wir in den letzten zwei Jahren gefeiert haben, langsam aufgebraucht ist. Die Menschen sind nicht nur geistig und körperlich erschöpft, sondern auch wirtschaftlich“, sagt er. Um denjenigen zu helfen, die sich kein Heizmaterial mehr leisten können, hilft das IRC etwa mit direkten Geldspenden. Jeder Haushalt erhalte einmalig 570 Dollar (rund 530 Euro), mit denen er Kraftstoff für den Winter kaufen könne, erklärt Lea.

Die Kälte kommt, der Krieg dauert an. Scott Lea und seine Kollegen vom IRC werden die Menschen vor Ort weiter unterstützen. Seit Februar 2022 hat die Nichtregierungsorganisation etwas mehr als eine Million Menschen erreicht. Im Kalenderjahr 2024 sind es bisher rund 100 000. Wie er allen Menschen in der Ukraine helfen kann, weiß Lea noch nicht. Denn gerade beschäftigt ihn die Frage, wie er kranken Menschen helfen kann, ihre Wohnung im 20. Stock warmzuhalten, wenn Strom oder Heizung ausfallen. Aber auch hier ist er zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden wird. Denn im Moment ist Aufgeben für ihn keine Option – egal, wie dunkel der Winter wird.