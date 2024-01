Krieg in der Ukraine

Nach einem russischen Raketenangriff am 2. Januar brennt ein Gebäude in Kiew.

Russland hat die Luftangriffe auf die Ukraine verstärkt und erhöht offenbar die Waffenproduktion. Was das für den Krieg bedeutet.

Von Florian Hassel, Belgrad

Es war eine unerfreuliche Schätzung des Sprechers des ukrainischen Militärgeheimdienstes GUR. Russland habe einen Vorrat von "mehr als 800 Hoch-Präzisions-Raketen" für Angriffe auf die Ukraine angelegt, sagte GUR-Sprecher Andrii Jusow am 7. November. Das einzig Positive: Moskaus Raketenvorrat sei deutlich kleiner als zu Beginn der Invasion. "Letztes Jahr hatte der Feind bedeutend größere Vorräte an Raketen", so Jusow.