Der lange erwartete Gegenangriff hat offenbar mit Geländegewinnen an vier Frontabschnitten begonnen. Die russische Armee will allerdings vier "Leopard-2"-Kampfpanzer zerstört haben.

Von Frank Nienhuysen

Nach Beginn der lange erwarteten Gegenoffensive hat die ukrainische Armee am Wochenende offensichtlich erste kleinere Erfolge erreicht. Nach Informationen des Institute for the Study of War (ISW) rückten ukrainische Soldaten etwa in der Nähe der Stadt Bachmut 1,4 Kilometer weit voran, auch im Gebiet von Saporischschja im Süden der Ukraine gewannen ukrainische Truppen nach mehreren Medienberichten einige kleinere Gebiete zurück. Insgesamt findet die Offensive nach Angaben des ISW mindestens an vier Frontabschnitten statt. Auch russische Militärblogger berichten von ukrainischen Angriffen.