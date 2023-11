Von Cathrin Kahlweit, Wien

Zwei Artikel über die Ukraine in westlichen Medien haben jüngst ungewöhnlich heftige Debatten ausgelöst - nicht zuletzt in Kiew selbst. Simon Shuster, Ukraine-Korrespondent des amerikanischen Time Magazine, beschreibt unter dem Titel "Niemand glaubt an unseren Sieg so sehr wie ich" die wachsende Depression und Erschöpfung im Lager des Präsidenten und die zunehmende Isolation von Wolodimir Selenskij. Dieser versuche, sein Umfeld von einem Sieg über Russland zu überzeugen - an den viele jedoch nicht mehr so recht glauben könnten.