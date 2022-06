Krieg in der Ukraine

Russische Machtdemonstration: Das zerstörte Einkaufszentrum in Krementschuk.

Von Nicolas Freund

Es lohnt sich, die Bücher des hervorragenden ukrainischen Schriftstellers Serhij Zhadan zu lesen. Gerade wurde er mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Zhadan schreibt seit 2015 Romane, Gedichte, Tagebücher und andere Texte über den Krieg im Donbass. Wenn er von getöteten Menschen erzählt, die nur noch ein Profil in den sozialen Netzwerken hinterlassen, oder von den Separatistensoldaten, die Checkpoints errichten und Polizei spielen, dann liest es sich so, als hätte er erst in diesem Jahr über den russischen Angriff auf die gesamte Ukraine geschrieben.