Der Krieg hat längst begonnen: Ein ukrainischer Soldat verlässt einen Kommandoposten, um seine Schicht in einer Frontstellung in der Region Luhansk zu beginnen.

Cyberangriffe, Bombendrohungen, aggressive Desinformation - der Sicherheitsexperte Christian Mölling erklärt, warum in der Ukraine längst Krieg herrscht, wenn auch anders, als man sich das früher vorgestellt hat.

Interview von Stefan Braun

SZ: Alle Welt fragt sich gerade, wann und wie der Krieg gegen die Ukraine beginnen wird. Führt das nicht in die Irre, weil ein Krieg dort längst stattfindet?

Christian Mölling: In der Tat - in den Köpfen vieler scheint noch die Trennung von Krieg und Frieden zu stecken. Und so fiebert man auf eine große und sichtbare Offensive hin. Das ist aber falsch. Ein Krieg hat längst begonnen. Im 21. Jahrhundert laufen Konflikte anders ab. Sie wechseln ihr Gesicht je nachdem, wie sie ausgetragen werden, mit welchen Mitteln, mit welcher Intensität.

Was bedeutet das?

Vieles geschieht, ohne dass wir die Folgen direkt sehen, etwa Cyberangriffe oder auch Bombendrohungen gegen die Bevölkerung. Andere Dinge sind absichtlich im Verborgenen: Desinformation zum Beispiel. Für Moskau ist der Informationskrieg die halbe Miete in diesem Konflikt - damit spricht man direkt mit der Bevölkerung in Europa und hält sie in Atem. Bestes Beispiel: die Nato-Osterweiterung, die angeblich sofort anstünde und die Putin verhindern wolle. Das ist zwar Unsinn und gelogen, aber der Westen redet drüber und Moskau kann so tun, als ob es recht habe.

Wie erklären Sie sich, dass der Krieg unterhalb des großen Angriffskrieges kaum wahrgenommen beziehungsweise seit Jahren hingenommen wird?

Für Deutschland kann man eine Art Friedenssehnsucht unterstellen. Viele möchten nicht, dass Krieg oder Unfrieden herrscht. Es würde sofort zu Reaktionen zwingen, und zwar in all den schwierigen Themenbereichen: Wirtschaft, Energie, Nord Stream 2, Militärausgaben. Die Bundesregierung selbst hat versucht, den Konflikt bis zum Januar zu ignorieren.

Wie kam es zu diesem absichtlichen Ignorieren?

Wir sind nicht bereit, zu akzeptieren, dass wir auf Dauer in einem Konflikt mit Russland oder auch mit China leben. Dafür nämlich bräuchten wir eine Konfliktstrategie, also eine Strategie, um in einer dauerhaften Auseinandersetzung unsere Interessen zu vertreten, auch wenn die des Gegenübers andere und uns widersprechende sind. Wir haben das nicht gelernt, und wir wollen es eigentlich auch nicht lernen.

Die Nato, die EU, die Bundesregierung - sie alle drohen für den Fall, dass es losgeht, mit "harten" Sanktionen. Müssten diese Sanktionen nicht eigentlich längst verhängt werden?

Gemessen am Kriegszustand, ja. Aber erstens würde uns das Geld kosten und zweitens würde es wahrscheinlich zu Reaktionen auf anderen Ebenen des Konfliktes führen. Zudem ist die Bereitschaft, solche Sanktionen zu tragen, auch in anderen Ländern nicht sehr hoch, Italien oder Ungarn etwa. Weil ich aber den Konsens aller EU und Nato-Staaten brauche - und der halt ist: "erst wenn der Schießkrieg in großem Stil beginnt" -, wird es keine frühen Sanktionen geben. Das bedeutet auch, dass Russland unterhalb dieser Schwelle agieren und zündeln kann, ohne die Sanktionen zu fürchten.

Detailansicht öffnen Christian Mölling, Forschungsdirektor bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) (Foto: DGAP/Pölöske)

Zermürbung kann noch viel schlimmer sein als offener Krieg - wie würden Sie die Seelenlage der Ukrainer beschreiben?

Das kann ich nicht. Aber jeder kann sich vorstellen, wir aufreibend es ist, wenn im Land immer wieder Bombenangriffe angedroht werden etwa in Schulen, von der bevorstehenden Offensive gesprochen wird oder gezielt zivile Einrichtungen wie Kindergärten beschossen werden. Zugleich sagt der Westen, vor allem Deutschland: Wir haben ja Geld gegeben, das muss reichen.

Was würden Sie in einer solchen Situation der Ukraine raten?

Der politischen Führung kann man nur viel Kraft wünschen und diplomatisches Geschick im Umgang mit dem Westen. Das Werben für die eigene Situation, aber auch der Verweis auf die Verantwortung des Westens für die Ukraine und für sich selbst sind gute Punkte. Das hat Präsident Selenskij am Wochenende sehr gut und eindringlich gemacht.

Muss man also Krieg und Frieden heute ganz neu denken?

Ja, unsere Partner, Frankreich und Großbritannien, sprechen schon länger von diesen permanenten Konflikten, die über verschiedenste Politikbereiche ausgetragen werden. Das ist die eine Herausforderung für Deutschland: Vernetzt zu denken und zu handeln. Wir trennen das sehr kategorisch und schwächen uns dadurch. Zweiter Punkt: Wir trennen systematisch zwischen Innen und Außen - und auch das ist durch die Konflikte von heute überholt.

Was meinen Sie damit?

Den Aggressoren geht es um die Lage im Innern eines Landes. Wir reden von den kritischen Infrastrukturen, vom gesellschaftlichen Zusammenhalt, vom Respekt vor politischen Institutionen. Bis hin zu Cyberangriffen auf den Bundestag.

Stehen wir also längst selbst im Konflikt mit Russland?

Dazu müssen wir doch nur ansehen, was wir in den letzten Jahren alles erlebt haben. Tiergartenmord; Cyberangriffe, Propagandakämpfe; Unterstützung für Rechtsextreme. Wir dürfen nicht länger naiv sein.

Muss Deutschland nach diesem Konflikt mit all seinen Giftigkeiten seinen Umgang mit Bündnissen, mit Bundeswehr und Verteidigung grundlegend ändern?

Wir haben kein Analyseproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Es ist klar, was zu tun ist - Verteidigung oder Militär ist dabei ein Teil des Ganzen, aber nicht der einzige. Das Wichtigste ist: Wir können uns unsere Sicherheitsanstrengungen für uns selbst nicht aussuchen. Nach dem Motto: Ich bin für eine entschlossene Klimapolitik, aber nicht für eine Stärkung des Militärs. Dabei gehört beides zusammen. Wir dürfen uns auch nicht gegeneinander ausspielen lassen. Atemgeräte statt Kampfflugzeuge. Deutschland braucht einen 360-Grad-Blick auf seine Sicherheit. Und wo wir sie nicht allein gewährleisten können, brauchen wir Partner. Das bedeutet aber, sich auf die Sorgen anderer einzulassen.