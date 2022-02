Wenige Tage vor der Reise von Bundeskanzler Scholz nach Kiew und Moskau bringen Verhandlungen in Berlin keine Annäherung zwischen den Seiten im Konflikt um die Ostukraine.

Von Paul-Anton Krüger, Berlin

Die zweite Gesprächsrunde im sogenannten Normandie-Format seit Jahresbeginn hat keine Annäherung zwischen Russland und der Ukraine erbracht. Anders als bei dem vorangegangenen Treffen in Paris gab es nach den neunstündigen Beratungen in Berlin am Donnerstag keine gemeinsame Erklärung. Bei den Verhandlungen vermitteln Frankreich und Deutschland zwischen den Konfliktparteien. Die Gespräche gingen den geplanten Reisen von Bundeskanzler Olaf Scholz nach Kiew und Moskau voraus.

Regierungssprecher Steffen Hebestreit charakterisierte die Beratungen auf Ebene hochrangiger Berater als "sehr langwierig und schwierig". Die unterschiedlichen Positionen und Lösungsoptionen seien nochmals deutlich geworden. Positiv hob er hervor, dass ein weiteres Treffen der Berater für März vereinbart worden sei und alle Beteiligten bekräftigt hätten, dass die Minsker Abkommen Grundlage sein müssten, um den Konflikt in der Ostukraine beizulegen.

Die ebenfalls von Deutschland und Frankreich vermittelten Vereinbarungen von 2014 und 2015 sehen einen von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) überwachten Waffenstillstand vor. Dieser wird zwar regelmäßig verletzt, jedoch ohne dass es zu massiven Kampfhandlungen oder Verschiebungen der sogenannten Kontaktlinie kommt. An ihr stehen sich in den Regionen Donezk und Luhansk von Russland unterstützte Separatisten und die ukrainische Armee auf mehr als 400 Kilometer Länge gegenüber.

Russland beharrt darauf, nicht Konfliktpartei zu sein

Die Vereinbarungen enthalten auch Eckpunkte für eine politische Beilegung des Konflikts. Diese sind aber in ihrer Abfolge und den Voraussetzungen für die jeweiligen Schritte nicht klar geregelt. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, ihren Verpflichtungen nicht nachzukommen. Der russische Gesandte Dmitrij Kosak, Ukraine-Berater von Präsident Wladimir Putin, warf der Ukraine vor, sie habe keine klare Vorstellung von der Zukunft der von prorussischen Separatisten kontrollierten Region Donbass.

Im Minsker Abkommen sind Wahlen in diesen Gebieten und ein Autonomiestatut vorgesehen. Andrij Jermak, der Leiter der ukrainischen Präsidialverwaltung, sagte, alle Seiten seien entschlossen, ein Ergebnis zu erzielen. Russland beharrt darauf, selbst nicht Konfliktpartei zu sein, obwohl das russische Militär die Separatisten-Milizen kontrolliert, finanziert und ausrüstet und nach Einschätzung westlicher Geheimdienste reguläre russische Soldaten dort einsetzt. Nun soll zunächst die trilaterale Kontaktgruppe tagen, der die OSZE, Russland und die Ukraine angehören. In diesem Rahmen gelten Diplomaten zufolge indirekte Gespräche auch unter Einbeziehung der Separatisten als möglich.