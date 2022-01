Ukraine-Konflikt:Europa rüstet sich für den Ernstfall

Von Matthias Kolb und Paul-Anton Krüger, Brüssel/Berlin

Die USA und führende EU-Staaten treffen Vorkehrungen, um im Falle einer Eskalation der Ukraine-Krise die Energieversorgung in Europa sicherzustellen und Preisschocks zu vermeiden. Es würden Gespräche mit Gasproduzenten in Nordafrika, dem Nahen Osten, Zentralasien, den USA und Australien geführt, um mögliche Ausfälle bei Gaslieferungen aus Russland zu kompensieren, sagten hochrangige Mitarbeiter der US-Regierung. Diese sollten Erdgas durch Pipelines und Flüssiggas liefern, sollte der russische Präsident Wladimir Putin den Gasfluss nach Europa unterbrechen oder sollten zum Transport nötige Leitungen durch Kampfhandlungen beschädigt oder zerstört werden.

Zwar sei kein einzelner Produzent in der Lage, die möglichen Ausfälle vollständig auszugleichen, hieß es seitens der US-Regierung. Jedoch könnten Lieferungen einer Reihe von Förderländern zusammen genug Gas bereitstellen, damit Europa mit den noch bestehenden Reserven den Rest des Winters und durch das Frühjahr hindurch einen Großteil seines Bedarfs decken könne. Ziel der Gespräche sei, dass solche Lieferungen nicht erst in Monaten, sondern binnen Tagen bereitgestellt werden könnten.

Die US-Regierung verwies darauf, dass Russland seine Gaslieferungen nach Europa gegenüber dem üblichen Volumen um die Hälfte reduziert habe, ebenso die Durchleitung durch die Ukraine. Moskau betont, dass es alle Verträge einhalte. Das trifft zu für die langfristigen Lieferverpflichtungen. Diese spielen gegenüber den kurzfristigen Kontrakten für die Versorgung aber die geringere Rolle. Die Gasspeicher in Deutschland haben mit 41 Prozent Füllstand zu dieser Jahreszeit ein Rekordtief erreicht, unter anderem weil Russland im Sommer die Speicher nicht wie üblich befüllt hat.

Die Versorgungssicherheit Deutschlands und Europas insbesondere mit Blick auf Gaslieferungen waren nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auch zentrales Thema seiner Gespräche mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in Brüssel und der Treffen mit weiteren EU-Kommissaren. "Der Ausstieg aus der Verbrennung von fossilen Energien stärkt Europa auch geopolitisch und schützt das Klima", sagte er bei seinem Antrittsbesuch bei der Europäischen Union. Konkrete Ergebnisse waren bis zum Abend nicht bekannt.

In Washington hieß es weiter, in der Debatte um mögliche Reaktionen auf eine russische Aggression gebe es bemerkenswerten Gleichklang zwischen den USA und den Europäern. Das betreffe sowohl Finanzsanktionen als auch Exportbeschränkungen für Technologie für wichtige Branchen der russischen Wirtschaft.

US-Präsident Joe Biden hatte darüber in der Nacht in einer Videokonferenz mit der Spitze der Europäischen Union, dem Nato-Generalsekretär sowie den Regierungsspitzen Frankreichs, Großbritanniens, Italiens, Polens und Deutschlands beraten. Zuvor hatte das US-Verteidigungsministerium erklärt, dass 8500 Soldaten in erhöhte Bereitschaft versetzt werden, um diese schneller nach Europa verlegen zu können. Über einen solchen Transport werde auch in Absprache mit der Nato entschieden.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron traf am Abend in Berlin Kanzler Olaf Scholz zu Beratungen über die Ukraine-Krise. Macrons Russland-Berater Pierre Vimont sollte zur gleichen Zeit nach Moskau reisen und ein mögliches Telefonat zwischen Macron und Putin vorbereiten. Aus dem Élysée hieß es, der Präsident glaube, dass es Raum für Diplomatie und eine Entschärfung des Konflikts gebe. Macron wolle Putin einen Weg der Deeskalation vorschlagen. Gleichzeitig wolle er aber klarmachen, dass militärische Handlungen Russlands sehr ernste Konsequenzen nach sich zögen.

Die EU sagte der Ukraine Wirtschaftshilfe in Form eines 1,2 Milliarden Euro umfassenden Notfall-Kredit zu. Laut Kommissionspräsidentin von der Leyen sind zudem 120 Millionen Euro Zuschüsse geplant. Dass sich die geplante militärische Ausbildungsmission der EU für die Ukraine verzögert, lag nach Informationen der Süddeutschen Zeitung auch an der Bundesregierung. Laut EU-Diplomaten blockierten Deutschland, Italien, Spanien und Griechenland das Vorhaben, bei dem Offiziere der ukrainischen Armee geschult werden sollen. Zwar soll die Mission erst im Herbst beginnen, doch die Bedenken zögen die nötigen Planungen in die Länge. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, Deutschland lehne nicht die Mission ab, man müsse sich aber noch über die Rechtsgrundlage verständigen. Dazu gebe es verschiedene Optionen.

Harsche Kritik an der deutschen Haltung in der Ukraine-Krise kam am Dienstag von Polens Premier Mateusz Morawiecki. Er beobachte "mit Sorge die Situation in der Ukraine und die Reaktionen unserer Nachbarn in Deutschland angesichts der Bedrohung aus Russland". Der lettische Verteidigungsminister Artis Pabriks kritisierte, die deutsche Politik gegenüber Russland "genügt in keiner Weise" den Anforderungen der Nato und der EU.