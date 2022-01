Von Silke Bigalke, Moskau

In Paris haben sich politische Berater aus Russland und der Ukraine getroffen, um über eine Lösung im Ukrainekonflikt zu verhandeln. Das Gespräch fand im Normandie-Format statt, an dem auch deutsche und französische Vertreter beteiligt sind. Bereits die Tatsache, dass das Treffen stattfand, während Russland weiterhin Truppen nahe der ukrainischen Grenze zusammenzieht, werteten die Beteiligten als positives Zeichen.

"Ich habe die Hoffnung, dass ein gutes, offenes Gespräch stattfindet. Mit höchstmöglicher Effektivität", sagte Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow zuvor in Moskau. Für die russische Seite nahm Dmitrij Kosak, Ukraine-Beauftragter des russischen Präsidenten an den Gesprächen teil. Er hoffe, dass Kosak seinen Kollegen die Sorgen Moskaus über die Lage an der Kontaktlinie im Donbass mitteilen werde, so Peskow. Der Kreml stellt die Situation seit Monaten so dar, als bedrohe Kiew durch sein Verhalten Russlands Sicherheit. Derweil hat das Land rund 100 000 Soldaten unweit der Ukraine zusammengezogen.

Das Treffen in Paris sei "ein starkes Signal für die Bereitschaft einer friedlichen Lösung", sagte Andrij Jermak, Chef des Präsidialamts in Kiew. Er hoffe auf einen konstruktiven Dialog im Sinne der Ukraine. Auf Beraterebene gab es zuletzt Anfang Januar zwei Treffen, allerdings getrennt mit der Ukraine und mit Russland. Die Regierungschefs der vier beteiligten Staaten trafen sich zuletzt Ende 2019 im Normandie-Format.

Moskau dringt auf die Umsetzung des Minsker Abkommens

Ziel dieses Formats ist es, das Minsker Abkommen von 2015 umzusetzen, das damals den Konflikt in der Ostukraine beenden sollte. Vor allem darüber, in welcher Reihenfolge die vereinbarten Maßnahmen umgesetzt werden sollen, streiten Kiew und Moskau seither. Es geht etwa darum, unter welchen Umständen Wahlen in den Separatistengebieten stattfinden könnten. Damit zusammen hängt auch, dass Russland seine Beteiligung an dem Konflikt leugnet. Obwohl es die Separatistengebiete praktisch kontrolliert, stellt das Land sich selbst lediglich als Vermittler dar.

Moskau dringt auf eine Umsetzung des Minsker Abkommens in seinem Sinne und ist unzufrieden, weil der Prozess seit Jahren stockt. Am Mittwoch deutete Außenminister Sergej Lawrow an, dass weder die Europäische Union noch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) für ihn eine Rolle bei der Lösung des Konflikts spielten. "Wir werden nicht zulassen, dass unsere Projekte in endlose Diskussionen verwickelt werden", sagt er vor der russischen Staatsduma, "und eine solche Linie ist deutlich sichtbar, insbesondere bei Versuchen, dieses ganze Thema in die OSZE abzuwälzen, oder durch hartnäckige Aufrufe der Europäischen Union, auch für sie einen Platz bei diesen Diskussionen zu finden."

Vor dem Hintergrund des Streits über Waffenlieferungen an die Ukraine hat Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock vor einer Spaltung des Westens gewarnt. "Unsere stärkste Waffe ist und bleibt unsere Einigkeit. Wir müssen den Druck, den wir gemeinsam aufgebaut haben, wirken lassen", sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch in Berlin.