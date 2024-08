Ukraine:Drohnen aus der Sammelbüchse

Von Tomas Avenarius, Vilnius

Die junge Ukrainerin betritt das Postamt in einem Städtchen weit weg von der Front, gibt ein schuhkartongroßes Paket auf. Am kommenden Tag wird es ein Soldat in einer anderen Poststation in einem Dorf nahe der Kampflinie abholen: Eine Drohne ist darin, ein paar Hundert Euro wert. Die Kompanie des Soldaten kämpft an der Donbass-Front, sie braucht das Fluggerät zum Überleben, es ist eine Killer-Drohne. Die ferngesteuerte „First-Person View“-Drohne wird demnächst eine Sprengladung unter dem Korpus tragen, sich auf dem Schlachtfeld auf russische Soldaten stürzen, in einem Schützengraben oder einem in die Erde gegrabenen Unterstand explodieren, einen durch offenes Gelände fahrenden Panzer oder ein zwischen Bäumen und Sträuchern verborgenes Geschütz zerstören.