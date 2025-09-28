Russland hat die Ukraine in der Nacht zum Sonntag und am Morgen mit schweren Luftangriffen überzogen. Dabei seien mehr als 40 Raketen und etwa 500 Drohnen eingesetzt worden, teilte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mit. Vier Menschen seien getötet worden. Es sei auch die zivile Infrastruktur beschädigt worden. Das russische Verteidigungsministerium brüstete sich mit einem „massiven Angriff mit hochpräzisen Langstreckenwaffen aus der Luft und See sowie unbemannten Luftfahrzeugen gegen Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes“. Selenskij schrieb: „Moskau will den Kampf und das Töten fortsetzen und verdient von der Welt nur den härtesten Druck.“ Besonders hart traf es Kiew, Luftalarm galt aber landesweit. Wegen der Angriffe schloss Polen teilweise seinen Luftraum im Südosten. In Kiew war die Luftabwehr stundenlang im Einsatz. Man habe auch Explosionen gehört, schilderten Reuters-Mitarbeiter.