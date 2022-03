"Zu verbrannt": Gerhard Schröders Nähe zu Wladimir Putin - hier 2018 in Moskau - galt einmal als Vorteil. Damit ist es nun vorbei.

Gerhard Schröder weigert sich, seine lukrativen Posten in der russischen Energiewirtschaft aufzugeben. Was ihn dazu treibt? Keiner weiß es. Der Ex-Kanzler erklärt sich nicht.

Von Nico Fried

An Versuchen hat es nicht gemangelt. Am vergangenen Samstag zum Beispiel hatte sich Stephan Weil mit Gerhard Schröder zum Mittagessen verabredet. Niedersachsens Ministerpräsident wollte mit dem Ex-Kanzler, wie vor ihm schon andere führende Sozialdemokraten, über den Krieg in der Ukraine und Wladimir Putin sprechen. Doch Schröder sagte kurzfristig ab.