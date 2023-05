Interview von Matthias Kolb

Michael Kofman vom US-Thinktank Center for Naval Analyses ist einer der gefragtesten Experten zu Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kofman, 1982 in Kiew geboren, forscht seit vielen Jahren zu den russischen Streitkräften. Der US-Amerikaner hat im Winter die umkämpfte Stadt Bachmut besucht und mit ukrainischen Soldaten gesprochen. Die SZ traf ihn zum Interview in Estland, wo Kofman an einer Sicherheitskonferenz teilnahm.