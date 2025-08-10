Die Details sind nicht bekannt. Aber das, was vor dem für Freitag geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und Russlands Machthaber Wladimir Putin bisher an Umrissen publik geworden ist von den Moskauer Vorbedingungen für Friedensverhandlungen , lehnt die Ukraine entschieden ab. Laut dem Institut für Kriegsstudien in Washington (ISW) haben US-Offizielle seit dem Treffen des Sondergesandten Steve Witkoff mit Putin am vergangenen Mittwoch gegenüber Kiew und den europäischen Verbündeten vier Mal ihre Schilderung dessen geändert, was Putin genau vorgeschlagen habe .

Übereinstimmendes Element scheint die Forderung nach einem vollständigen ukrainischen Rückzug aus der Region Donezk zu sein, wo die Ukraine vor allem mit den Garnisonsstädten Kramatorsk und Slowjansk einem russischen Vormarsch entgegensteht. Bereits 2022 hatte Moskau illegal sowohl die Regionen Luhansk und Donezk wie Saporischschja und Cherson vollständig zu russischem Staatsgebiet erklärt und seitdem verlangt, Kiew solle diese Gebiete komplett aufgeben.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij lehnte indes jedweden Rückzug und eine formelle Aufgabe von Territorium am Wochenende wiederholt ab. „Die Antwort auf die ukrainische territoriale Frage ist schon in der Verfassung der Ukraine zu finden. Ukrainer werden dem Besetzer nicht ihr Land schenken“, sagte Selenskij in einer Videobotschaft.

„Wir kennen Russland, nach einem zweiten Mal käme ein drittes Mal.“

Auch ein hochrangiger Mitarbeiter des Präsidialapparats erklärte dem Kyiv Independent, dass Kiew einen Rückzug rundheraus ablehne. „Wer würde auch nur dem Militär einen solchen Befehl zum Rückzug geben?“, fragte der Präsidialamtsmitarbeiter, der in die Gespräche Kiews nicht nur mit den USA, sondern auch mit deren europäischen Verbündeten eingebunden ist.

Mit seiner Haltung, einen Rückzug aus noch gehaltenen Gebieten strikt abzulehnen und die offizielle Anerkennung von russisch besetzten ukrainischen Gebieten als russisches Territorium zu verweigern, hat der Präsident die Mehrheit der Ukrainer hinter sich. Zwar vertrauten dem Präsidenten nur noch 22 Prozent der Ukrainer. So die Zahlen zahlreicher Untersuchungen des Internationalen Kiewer Instituts für Soziologie (KIIS).

Doch drei Viertel der Ukrainer lehnen einer am 7. August veröffentlichten KIIS-Umfrage zufolge einen Verzicht auf ukrainisches Territorium ab. Und ebenso lehnen sie einen dauerhaften Verzicht auf Mitgliedschaften in Nato und EU ab, eine Reduzierung ihrer Armee und von Waffen sowie die Aufhebung der Sanktionen Europas und der USA gegenüber Russland.

Präsident Selenskij zeichnete in einer weiteren Videoansprache am Samstag eine Linie russischer Aggression und mangelnder westlicher Antworten nach, die nicht weitergehen dürfe: Putin „wurde erlaubt, die Krim zu nehmen – und dies führte zur Besetzung der Region Donezk und Luhansk. Er wurde nicht vorbeugend sanktioniert, als er an unseren Grenzen seine Truppen zusammenzog – und das führte zum umfassenden Krieg und der Besetzung von noch mehr Regionen der Ukraine. Jetzt will Putin, dass ihm die Besetzung des Südens unserer Regionen Cherson und Saporischschja, des gesamten Territoriums der Regionen Luhansk und Donezk und der Krim vergeben wird. Wir werden diesen zweiten Versuch, die Ukraine zu teilen, nicht zulassen. Wir kennen Russland, nach einem zweiten Mal käme ein drittes Mal.“

Fragwürdig ist indes, wie lange die Ukraine eine solche Position noch durchhalten kann. Der ukrainische Fachdienst Deep State berichtete, Moskaus Truppen versuchten offenbar, die Garnisonsstädte Kramatorsk und Slowjansk gleich von drei Seiten einzuschließen und zu erobern. Weitere umfangreiche Truppenverlagerungen seien in Richtung der noch teils unter ukrainischer Kontrolle stehenden Region Saporischschja im Gang, meldete Pjotr Andruschenko, Leiter des Zentrums zum Studium der Besatzung. Und die Ukraine hat nach wie vor große Probleme bei der Einberufung neuer Soldaten.