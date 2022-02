Frankreich will Truppen an rumänische EU-Außengrenze verlegen

Frankreich will an diesem Donnerstag seine Pläne zur Entsendung von Truppen nach Rumänien im Rahmen einer künftigen Nato-Mission präzisieren. "Frankreich ist bereit, sich für neue Sicherheitsmaßnahmen der Nato für Rumänien zu engagieren", sagte Außenminister Jean-Yves Le Drian in seiner Rede vor dem rumänischen Parlament anlässlich des 15-jährigen Jahrestags des EU-Beitritts.

"Wir sind stolz darauf, Ihnen zur Seite zu stehen, wenn sich die Sicherheitslage an Ihren Grenzen, die auch unsere Grenzen sind, verschlechtert." Die Regierung in Paris hat angeboten, die Leitung der Mission zu übernehmen. Die USA haben bereits Truppen nach Polen, Rumänien und ein kleineres Kontingent auch nach Deutschland verlegt. (03.02.2022)

Erdoğan bietet sich als Vermittler an

Inmitten schwerer Spannungen im Ukraine-Konflikt gehen die diplomatischen Bemühungen um eine friedliche Lösung weiter. An diesem Donnerstag trifft sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan zu Gesprächen mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodimir Selenskij in Kiew. Neben den Handelsbeziehungen soll es dabei auch um die Krise der Ukraine mit dem Nachbarland Russland gehen. Erdoğan hatte bereits mehrmals angeboten, als Vermittler zu fungieren. Der Kreml hatte zuletzt Gespräche der Türkei mit der Ukraine begrüßt.

Das Nato-Mitglied Türkei unterhält sowohl gute Beziehungen sowohl zur Ukraine als auch zu Russland. Erdoğan werde sich weder auf die eine, noch auf die andere Seite stellen, verlautete aus Regierungskreisen. Die Türkei erwarte, dass die Spannungen nach dem Gespräch nachließen. Der türkische Präsident werde beide Seiten zur Zurückhaltung aufrufen und wolle die Zusammenarbeit mit beiden Ländern fortsetzen.

Eine mögliche russische Intervention hatte Erdoğan als "nicht realistisch" und als falschen Schritt bezeichnet. Die Türkei hat zudem zum Ärger des Kreml mehrfach die russische Annexion der Krim 2014 kritisiert und immer wieder auf die Unabhängigkeit der Ukraine gepocht - auch weil die muslimische Minderheit der Krimtataren historisch eng mit dem südlichen Nachbarn am Schwarzen Meer verbunden ist.

Die Türkei hat aber auch ein starkes Interesse an einem guten Verhältnis zu Moskau: Die meisten Touristen kommen aus Russland, Moskau ist außerdem größter Gaslieferant. 2020 stammten fast 34 Prozent der Gasimporte von dort. (03.02.2022)

Ex-SPD-Chef Gabriel sieht Nord Stream 2 als Pfand im Ukraine-Konflikt

Der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel spricht sich dagegen aus, die Inbetriebnahme der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 wegen des Ukraine-Konflikts vorzeitig zu stoppen. "Niemand wird Nord Stream 2 öffnen, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert. Umgekehrt wäre es ziemlich dumm, das Projekt jetzt vom Tisch zu nehmen. Denn wenn man verhandeln will, muss man auch etwas anzubieten haben", sagte Gabriel dem Magazin Wirtschaftswoche. (03.02.2022)

Biden will zusätzliche Truppen verlegen

US-Präsident Joe Biden will mehr Truppen nach Mittel- und Osteuropa verlegen. Etwa 2000 Soldaten sollen nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums aus den USA nach Deutschland und Polen geschickt werden. Aus Deutschland würden wiederum 1000 US-Soldaten nach Rumänien verlegt.

Die Truppenverlegung gilt als Zeichen an die osteuropäischen Verbündeten in der Nato, die sich von einem möglichen Vorstoß der russischen Armee über die russisch-ukrainische Grenze bedroht fühlen. Die Truppenverlegungen würden in den kommenden Tagen vorgenommen, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby. Sie seien ein "unmissverständliches Signal" an die Welt, dass die USA zu ihren Verbündeten stünden. Jegliches Vorgehen gegen einen Nato-Staat würde die Beistandspflicht des Verteidigungsbündnisses auslösen, betonte Kirby. "Wir stellen klar, dass wir bereit sein werden, unsere Nato-Verbündeten zu verteidigen, falls es dazu kommen sollte. Hoffentlich wird es nicht dazu kommen", sagte Kirby.

Der Sprecher fügte hinzu, der Aufmarsch russischer Truppen in der Nähe der ukrainischen Grenze gehe derzeit unverändert weiter, "sogar in den vergangenen 24 Stunden". Die derzeitige Situation erfordere daher, dass die "Abschreckungs- und Verteidigungsbereitschaft an der Ostflanke der Nato" verstärkt werde. Die Verlegungen seien nicht dauerhaft, notfalls könnten aber auch noch mehr Truppen hinzugezogen werden.

Auf Bidens Anordnung hin waren in der vergangenen Woche 8500 Soldaten in den USA in erhöhte Bereitschaft versetzt worden, um bei Bedarf eine schnelle Verlegung nach Europa zu ermöglichen. Biden hatte betont, es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Mehrfach stellten der Präsident und andere Mitglieder der Regierung klar, es würden keine US-Soldaten in die Ukraine geschickt. Die jetzt verlegten Truppen, erklärte Pentagon-Sprecher Kirby seien separat von diesen 8500 Soldaten zu sehen.

In Europa sind regulär auch außerhalb von Krisenzeiten Zehntausende US-Soldaten stationiert, darunter etwa 35 000 in Deutschland. Angesichts eines Aufmarschs von mehr als 100 000 russischen Soldaten in der Nähe der Ukraine wird im Westen zunehmend befürchtet, dass Russland einen Einmarsch in sein Nachbarland plant. Der Kreml bestreitet das. Für möglich wird allerdings auch gehalten, dass Moskau nur Ängste schüren will, um die Nato-Staaten zu Zugeständnissen bei Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen. (02.02.2022)

USA und Nato halten Großteil der russischen Forderungen für inakzeptabel

Die spanische Zeitung El País hat die bislang unter Verschluss gehaltenen Antworten der Nato und der USA auf Russlands Vorschläge für neue Sicherheitsvereinbarungen veröffentlicht. Den online veröffentlichten Schriftstücken zufolge machen die Amerikaner und das Militärbündnis darin deutlich, dass ein Großteil der russischen Vorschläge für sie nicht akzeptabel sei.

Zugleich zeigen sich Nato und USA darin offen für konkrete Verhandlungen und neue Vereinbarungen. So sind die USA ihrer Antwort an Russland zufolge bereit, eine dauerhafte Stationierung von Kampftruppen und bodengestützten Raketensystemen in der Ukraine auszuschließen, wenn Moskau auch entsprechende Verpflichtungen eingeht. Als Voraussetzung für Verhandlungserfolge wird von der Nato und den USA ein Ende des aktuellen russischen Truppenaufmarsches an den Grenzen zur Ukraine genannt. Dies sei zentral für wesentlichen Fortschritt, heißt es in der Nato-Antwort. Die Authentizität der Dokumente wurde der Deutschen Presse-Agentur aus Bündniskreisen bestätigt.

Angesichts eines Aufmarschs von mehr als 100 000 Soldaten in der Nähe der Ukraine wird im Westen zunehmend befürchtet, dass der Kreml einen Einmarsch in die ehemalige Sowjetrepublik plant. Für möglich wird allerdings auch gehalten, dass nur Ängste geschürt werden sollen, um die Nato-Staaten zu Zugeständnissen bei Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen. Moskau will die Nato dazu bringen, eine weitere Ostererweiterung und insbesondere eine Aufnahme der Ukraine auszuschließen. Zudem verlangt es einen Rückzug von Nato-Truppen aus östlichen Bündnisstaaten. (02.02.2022)