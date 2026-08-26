Was können die Europäer tun, damit mehr russische Soldaten getötet werden – das wollte der Reporter von Selenskij wissen. Für die Untergebenen des mutmaßlichen Kriegsverbrechers Putin ist dies „Schüren von Hass“.

Es ist schon eine Weile her, dass Michael Martens direkten Kontakt mit einem repressiven Regime hatte. Damals, 2015, war er seit sechs Jahren für die FAZ nicht nur für die Berichterstattung über den Balkan, sondern auch über die Türkei zuständig. Der türkischen Regierung passte aber zunehmend nicht, was der heute 53 Jahre alte Martens über sie schrieb, und legte ihm immer mehr administrative Schikanen in den Weg.