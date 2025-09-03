Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Russland greift mit mehr als 500 Drohnen sowie mit Marschflugkörpern und Raketen die ukrainische Infrastruktur an, wobei etwa 70 Drohnen ihre Ziele erreichen.

Russland greift mit mehr als 500 ferngesteuerten Flugkörpern die Infrastruktur der Ukraine an. Im benachbarten Polen steigen Flugzeuge der Nato auf, um den Luftraum zu sichern.

Von Florian Hassel, Belgrad

Erst vor wenigen Tagen hat der ukrainische Aufklärungsoffizier Serhij Beskrestnow, militärischer Rufname Flash, bei der Analyse von Flugrouten russischer Aufklärungsdrohnen wenig Erfreuliches festgestellt: Die mit Kameras ausgestatteten Drohnen, die aus Russland ferngesteuert werden, nähmen weit entfernt von der Front systematisch ukrainische Infrastruktur unter die Lupe, warnte Beskrestnow am Montag auf seinem Telegram-Kanal. Ihr Ziel seien Elektrizitätswerke, Stromverteiler und Transformatoren sowie die Gasversorgung.