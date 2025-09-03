Erst vor wenigen Tagen hat der ukrainische Aufklärungsoffizier Serhij Beskrestnow, militärischer Rufname Flash, bei der Analyse von Flugrouten russischer Aufklärungsdrohnen wenig Erfreuliches festgestellt: Die mit Kameras ausgestatteten Drohnen, die aus Russland ferngesteuert werden, nähmen weit entfernt von der Front systematisch ukrainische Infrastruktur unter die Lupe, warnte Beskrestnow am Montag auf seinem Telegram-Kanal. Ihr Ziel seien Elektrizitätswerke, Stromverteiler und Transformatoren sowie die Gasversorgung.
UkraineWenn es tödliche Drohnen regnet
- Russland greift mit mehr als 500 Drohnen sowie mit Marschflugkörpern und Raketen die ukrainische Infrastruktur an, wobei etwa 70 Drohnen ihre Ziele erreichen.
- Die Angriffe galten Einrichtungen für die Strom- und Gasversorgung und dem Bahnknotenpunkt Snamjanka.
- Russland attackiert erstmals auch westliche Einrichtungen wie eine US-Fabrik, McDonald's und Gebäude von Philip Morris und Boeing.
Russland greift mit mehr als 500 ferngesteuerten Flugkörpern die Infrastruktur der Ukraine an. Im benachbarten Polen steigen Flugzeuge der Nato auf, um den Luftraum zu sichern.
Von Florian Hassel, Belgrad
