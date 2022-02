Von Frank Nienhuysen

Der Spannungsabfall dauerte nur kurz, die Hoffnung, jetzt würde fürs Erste nur geredet und keineswegs geschossen. Am Donnerstag klangen die Nachrichten schon wieder etwas anders, besorgniserregender, auch rhetorisch. Die Lage an der Frontlinie im ostukrainischen Donbass habe sich "deutlich verschärft", erklärte ein Polizeisprecher der von Separatisten kontrollierten sogenannten Volksrepublik Luhansk. Bewaffnete Kräfte der Ukraine hätten an nur einem Tag fünf Mal auf ihr Gebiet geschossen. Die russische Zeitung Moskowskij Komsomolez berichtete, dass die ukrainische Armee in der Früh einen Kindergarten im Ort Stanyzia-Luganska bombardiert hätte, noch bevor die Kinder zur Schule gegangen seien. Dazu stand ein Foto eines Gebäudes, von dem nur noch ein paar Stützpfeiler standen und ein schlichtes Dach, zerbrochene Mosaike füllten den Boden.

Am selben Tag soll die ukrainische Armee nach ungenannten Augenzeugen "einen Schlag" gegen den Flughafen von Donezk verübt haben. Als Quellen wurden jeweils Telegram-Kanäle genannt. Die Wahrheit? Propaganda? Sogar jene Art der Provokation, von der die US-Führung mutmaßt, dass Russland sie zum Anlass für einen Einmarsch nehmen könnte?

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte, ebenfalls am Donnerstag, eine Eskalation rund um die Ukraine "entwickelt sich nicht bei uns in Russland, sondern in den Gehirnen und den Medien des Westens, vor allem in den USA und Großbritannien". Und natürlich würde auch Herr Stoltenberg sie entwickeln, sagte Lawrow, weshalb man alle Fragen, wie man mit einer angeblichen Eskalation fertig werde, dem Nato-Generalsekretär stellen müsse.

Verstöße gegen die Waffenruhe gibt es in den Grenzgebieten beinahe jeden Tag

Die ukrainische Führung in Kiew sieht die Sache so: Demnach hätten von Russland unterstützte Kräfte mit schwerer Artillerie sowie "mit speziellem Zynismus" geschossen. Die Granaten hätten einen Kindergarten getroffen, in der Hälfte des Ortes Stanyzia-Luganska sei der Strom ausgefallen. Die Ukraine sprach von mehreren größeren Verletzungen der Waffenruhe, erklärte, dass ihr Militär mit Drohnen angegriffen worden sei und die von den Rebellen vorgeworfenen Angriffe eher nach "einer Provokation" aussähen. Von Opfern war immerhin auf keiner Seite die Rede.

Von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die im Donbass unbewaffnete Beobachter einsetzt, gab es zunächst keine Bestätigung der Angriffsvorwürfe. Verstöße gegen die Waffenruhe gibt es in den Gebieten jeden Tag, allein am Mittwoch stellte die OSZE-Mission mehr als 150 fest. Doch derzeit ist die Lage besonders heikel, vor allem, wenn die Vorwürfe derart öffentlich bewertet werden. Kremlsprecher Dmitrij Peskow etwa sprach von "großer Sorge" und einer "gefährlichen Situation". Besorgt ist aber auch die ukrainische Regierung. Präsident Wolodimir Selenskij appellierte an die OSZE, deren US-Mitarbeiter abgezogen wurden, in der Ukraine zu bleiben.

Kiew befürchtet, dass Moskau einen Vorwand suchen könnte, um militärisch einzugreifen. Moskau wiederum warnt davor, dass Kiew gewaltsam versuchen könnte, die Kontrolle über die ostukrainischen Gebiete zurückzubekommen. Zusätzliche Brisanz ist durch die Bitte der russischen Duma, der unteren Parlamentskammer, an Präsident Putin entstanden, die beiden "Volksrepubliken" als unabhängig anzuerkennen. Dies hat der Kreml in ersten Reaktionen zurückgewiesen.

Putin und Lukaschenko treffen sich im Kreml

Undurchsichtig war am Donnerstag auch die Frage des Teilabzugs russischer Soldaten. Nach einem Bericht von Interfax zog Russland in knapp einem Dutzend Kolonnen schweres militärisches Gerät über die Krimbrücke von der Halbinsel ab. Die Nato sowie das US-Pentagon sahen allerdings zunächst keinen echten Abzug. Im Gegenteil: Washington warf Russland sogar vor, die Truppen an der ukrainischen Grenze verstärkt zu haben. Inzwischen ist sogar von mehr als 150 000 Soldaten die Rede, wie US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte.

Ein Fünftel davon soll sich beim nördlichen Nachbarn der Ukraine aufhalten, in Belarus. Dort halten Russland und Belarus ein gemeinsames Manöver ab, soweit aber hat sich Minsk festgelegt: Nach der Militärübung, die an diesem Sonntag enden soll, werde kein einziger russischer Soldat in Belarus bleiben, sagte Außenminister Wladimir Makej. Auch der Kreml versicherte den Abzug der Russen. Vorher aber kommt noch ein Belarusse in den Kreml: An diesem Freitag treffen sich dort Russlands Präsident Putin und der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko, und wie nah sie dabei an einem Tisch sitzen werden, ist dabei die unwichtigste Frage.