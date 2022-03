"Was wir ihnen mit Sanktionen antun, tun sie uns im Cyberspace an"

Dmitrij Alperowitsch leitet den Think Tank Silverado in Washington, DC.

Interview von Jannis Brühl

Aus dem Schrank hinter Dmitrij Alperowitsch blicken Matrjoschkas, jene russischen Holzpuppen, die sich ineinander verschachteln lassen wie ein vielschichtiges Rätsel. Sie stehen auf einem Buch über den Cyberkrieg: "Die fünfte Domäne". Nach Land, See, Luft und Weltraum gilt das Internet als neues Schlachtfeld. Der 42-Jährige ist in Russland geboren und gründete in den USA das IT-Sicherheitsunternehmen Crowdstrike mit, das unter anderem den Hack gegen die Demokratische Partei von 2016 aufklärte. Inzwischen leitet er den überparteilichen Think Tank Silverado, der sich auf Wirtschaft und Technologiesicherheit konzentriert. Im Interview von Washington DC aus erklärt er, welche Rolle Hacker im Ukraine-Krieg spielen.