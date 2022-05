Russischer Terror in der Kornkammer

Krieg in der Ukraine

Proteste gegen die russische Besatzung in Cherson. Am 27. April wurde die bislang letzte Demonstration mit Tränengas auseinandergetrieben.

Moskau verfolgt offenbar die Abtrennung und Annexion der ukrainischen Region Cherson, so wie 2014 auf der Krim. Es setzt willfährige Verwaltungschefs ein, entführt und terrorisiert proukrainische Einwohner und plündert das Land.

Von Florian Hassel, Dnipro

Es war eine eindeutige Ansage des von den russischen Streitkräften eingesetzten Chefs des Bezirks Kachowka: Seit dem 1. Mai müssen alle Geschäftsleute und Unternehmen in der von Moskau besetzten ukrainischen Region Cherson neben der ukrainischen Hrywnja auch den russischen Rubel akzeptieren - und alle Waren auch in der russischen Währung auszeichnen. Das Ziel sei "die schnelle Wiederherstellung wirtschaftlicher Prozesse", so der Bezirkschef von Moskaus Gnaden.