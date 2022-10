Ukraine:Der wohl brutalste Angriff der Russen

Von Cathrin Kahlweit, Wien

Die gesamte Ukraine war am Montagmorgen Ziel russischer Angriffe, die über Stunden anhielten. Landesweit wurde Luftalarm ausgelöst, die Bevölkerung wurde aufgerufen, sich in Luftschutzkeller zu begeben. Der ukrainische Generalstab sprach von mindestens 75 Raketen auf ukrainische Ziele allein bis zum mittleren Vormittag, von denen man aber 41 abgeschossen habe. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij wandte sich mit einer Ansprache, die er nicht im Bunker, sondern vor dem Präsidialamt aufgenommen hatte, an die Bevölkerung. Es sei ein "schwieriger Morgen", sagte er, "wir haben es mit Terroristen zu tun". Die russischen Angriffe hätten zwei Ziele: die Energieversorgung - und Menschen.

Hauptziel der Attacken war die Hauptstadt Kiew, die in den vergangenen Monaten von russischen Raketen weitgehend verschont geblieben war; ein trügerisches Gefühl der Sicherheit hatte sich deshalb breitgemacht. Zwei Tage nach den Explosionen auf der Brücke zwischen dem russischen Festland und der Krim, für die Moskau einen ukrainischen Geheimdienst verantwortlich macht, gingen jedoch Marschflugkörper auf die Hauptstadt nieder. Die Angriffe auf zivile Ziele, bei denen Dutzende Ukrainer zu Tode kamen, werden als Racheakt des Kreml für die mutmaßliche Sabotage am Prestigeprojekt von Präsident Wladimir Putin gewertet. Aber ebenso als Zeichen dafür, dass der Kreml angesichts fortgesetzter militärischer Misserfolge verstärkt Angriffe auf die Zivilbevölkerung als Mittel der Demoralisierung einzusetzen versucht.

Auch die Städte Dnipro, Lwiw, Ternopil, Saporischschja, Schytomyr, Slowjansk und Chmelnyzkyj meldeten starken Raketenbeschuss, aus Odessa und Krywyj Rih kamen gegen elf Uhr Ortszeit Warnungen vor herannahenden russischen Kampfjets. Selenskij sprach davon, Moskau wolle die Ukraine "zerstören und von der Erde wischen. Sie wollen unsere Leute vernichten, die zu Hause in Saporischschja schlafen oder in Dnipro zur Arbeit gehen". Das aber werde nicht gelingen. Militärexperten kommentierten in ukrainischen Medien, dies sei der wohl brutalste koordinierte Angriff seit Beginn des Krieges am 24. Februar.

Offenbar habe es Moskau vor dem Winter auch darauf abgesehen, die ukrainische Energieversorgung zu zerstören, sagte Präsidentenberater Kyrylo Tymoschenko; in zwölf regionalen Zentren seien Kraftwerke angegriffen worden, was die Versorgung der Bevölkerung gefährden könne. In den sozialen Medien riefen Ukrainer die Welt auf, nicht zuzuschauen, sondern zu helfen. Dies sei ein "realer Krieg", so der Präsidentenberater Anton Heraschtschenko, keine "Show. Schaut nicht einfach zu, wie man uns ermordet".

Russische Militärs kündigten an, es werde "eine Antwort geben, die alle Ukrainer fühlen werden"

Parallel zu den massiven Attacken überall in der gesamten Ukraine gab es hektische Gespräche auf politischer Ebene in zahlreichen europäischen Hauptstädten. Bundeskanzler Olaf Scholz telefonierte überdies mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Beide verurteilten laut einem Sprecher der Bundesregierung die russische Eskalation und forderten Putin auf, die Kampfhandlungen umgehend einzustellen.

Doch die russische Eskalation, die wenige Stunden vor einem Treffen des Nationalen Sicherheitsrats in Moskau stattfand, spricht eine andere Sprache. Putin hatte kurz nach den Explosionen auf der Kertsch-Brücke, die er selbst nach der Annexion der Krim eingeweiht hatte und über die ein Teil der Versorgung der im Süden der Ukraine eingesetzten, russischen Streitkräfte abgewickelt wird, den Sicherheitsrat einberufen. Sein Sprecher, Dmitrij Peskow, hatte zwar dementiert, dass es dabei um eine Reaktion auf die Teilzerstörung der Brücke gehen werde, Putin hatte jedoch kurz nach dem Brand seinerseits von einem ukrainischen "Terrorakt" gesprochen. Russische Militärs kündigten an, es werde "eine Antwort geben, die alle Ukrainer fühlen werden".

Und so scheinen die Angriffe auf Universitäten, Museen und Prachtstraßen in Kiew diese erste Antwort des Kreml zu sein. Im Kiewer Stadtzentrum etwa war zwischen acht und neun Uhr, als die ersten Raketen einschlugen, gerade Rushhour, Menschen gingen oder fuhren zur Arbeit; die Stadtverwaltung meldete mehrere Explosionen vor allem im Rajon Schewtschenko im Zentrum der Hauptstadt. Ein beliebter Park mit Cafés, Kinderspielplatz und Brunnen in der Nähe der gleichnamigen Universität, in dem tagsüber Straßenmusiker auftreten und nachmittags bisweilen Paare zur Musik einer kleinen Kapelle tanzen, wurde ebenso angegriffen wie ein eleganter Boulevard, der ins Stadtzentrum führt. Ein Hochhaus neben dem viel besuchten Passagierbahnhof nahe dem Zentrum wurde getroffen. Teilweise zerstört wurde auch eine unter der Ägide von Bürgermeister Vitali Klitschko erbaute Glasbrücke nahe dem Regierungsviertel, von der Touristen gewöhnlich den Blick auf den Fluss Dnjepr und das beliebte Stadtviertel Podil bewundern. Klitschko informierte darüber, dass auch kritische Infrastruktur getroffen worden sei. "Die Stadt wird von russischen Terroristen angegriffen", schrieb Klitschko auf Telegram.

An zahlreichen Stellen in der Innenstadt, die bisher von russischen Raketen verschont geblieben war, standen brennende Autos, Bombenkrater hatten breite Straßen unbefahrbar gemacht. Der Leiter der Kiewer Militärverwaltung, Oleksij Kuleba, warnte die Einwohner davor, Fotos und Videos der zerstörten Orte in sozialen Medien zu posten, die dem Gegner Hinweise auf weitere Ziele geben könnten.

In Lwiw soll nach den Angriffen der Schulunterricht fortgesetzt werden

Auch andere Städte in der Ukraine meldeten Chaos, Zerstörung und Tod. In zahlreichen Medien hieß es, die Angriffe seien unter anderem von russischen Kampfjets, aber auch von Kamikaze-Drohnen ausgeführt worden. Der Gouverneur von Lwiw, Andrij Sadowyj, rief die Bevölkerung auf, in den Luftschutzbunkern zu bleiben, in einigen Stadtteilen sei zeitweilig das Handynetz ausgefallen. Man lasse sich aber nicht einschüchtern, und sobald der Luftalarm ende, werde der Schulunterricht fortgesetzt.

Der Gouverneur der Region Mykolajiw schrieb auf seinem Telegram-Kanal von zehn Angriffen mit S-300-Raketen. Bereits am Wochenende hatte die russische Armee das Zentrum der Großstadt Saporischschja angegriffen, 14 Menschen wurden getötet, mehr als 70 verletzt. Während in Dnipro, das zuletzt immer wieder Ziel russischer Angriffe gewesen war, der Alltag weitergehe, wie die SZ aus der Stadt erfuhr; die Bevölkerung reagiere gefasst und entschlossen. Der wegen seiner Gelassenheit und seines Engagements in der Bevölkerung enorm beliebte ukrainische Bahnchef, Oleksandr Kamyschin, verbreitete seine eigene Form des schwarzen Humors: "37 Züge haben Verspätung. Das gefällt mir nicht."