Von Christian Zaschke, New York

Fast zwei Stunden lang hatten die Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen am Donnerstag in New York ihre Argumente ausgetauscht, bevor schließlich Sergej Kyslytsya das Wort erhielt, der Vertreter der Ukraine. Das Thema der Sitzung war von höchster Brisanz: Es ging um die Situation am Atomkraftwerk im ukrainischen Saporischschja, das zuletzt mehrmals beschossen wurde. Moskau behauptet, Kiew sei dafür verantwortlich. Kiew behauptet, Moskau sei dafür verantwortlich. UN-Generalsekretär Antonío Guterres sagte vor Kurzem, er sei "zutiefst besorgt" darüber, dass es zu einer nuklearen Katastrophe kommen könne.

Nun sprach also der Ukrainer Kyslytsya. Mit sichtbar unterdrücktem Zorn sagte er: "Lassen Sie mich dem russischen Botschafter die Lage erklären." Kurze Pause. "Schritt für Schritt." Kurze Pause, "Auf einfachste Weise." Pause. "So, dass es auch ein Schulkind verstehen würde."

Das war eine Ausdrucksweise, die dem russischen Botschafter Wassili Nebensja erkennbar nicht gefiel. Kyslytsya erklärte ihm dann, dass die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) umgehend Zugang zu der Anlage in Saporischschja erhalten müsse, um mögliche Schäden zu inspizieren. Ferner solle Russland seine Truppen von dem Gelände abziehen. "Genug der Spielchen", sagte er. Und weiter: "Niemand kann den Wind aufhalten, wenn er Radioaktivität über das Land trägt. Aber gemeinsam können wir einen terroristischen Staat aufhalten."

Detailansicht öffnen Seit Kriegsbeginn gerät der ukrainische Vertreter im UN-Sicherheitsrat, Sergej Kyslytsya, immer wieder mit dem Russen Nebensja aneinander. (Foto: ANDREW KELLY/REUTERS)

Seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine liefern sich die beiden Diplomaten Kyslytsya und Nebensja Wortgefechte im Sicherheitsrat, dem wichtigsten Gremium der Vereinten Nationen. Er besteht aus den fünf ständigen Mitgliedern China, Frankreich, Großbritannien, Russland und den USA sowie zehn weiteren Mitgliedern, die in einem Rotationsverfahren jeweils für zwei Jahre einen Sitz erhalten. Die Ukraine wird bei Sitzungen, die den Krieg betreffen, als Gast geladen. Nebensja spricht dabei von der Ukraine stets als dem "Kiew-Regime". Kyslytsya bezeichnet Russland stets als "terroristischen Staat".

Was an der Sitzung von Donnerstag bemerkenswert war: Im Grunde waren sämtliche Staaten in einem Punkt ausnahmsweise einer Meinung. Die Lage in Saporischschja ist ernst, es droht im schlimmsten Fall eine Kernschmelze, wenn die Stromversorgung des AKW nicht aufrechterhalten werden kann. Allerdings vertraten Russland und der Rest der Welt unterschiedliche Ansichten darüber, was die Ursache dieser Lage sein könnte.

Moskaus Vertreter Nebensja behauptete in der Sitzung zunächst ausführlich, dass die Ukraine - beziehungsweise: das Kiew-Regime - für den Beschuss des Werks und der Umgebung verantwortlich sei. Besonders während der Schichtwechsel erfolgten die Attacken, um das Personal einzuschüchtern. Das AKW, im Süden der Ukraine am Fluss Dnjepr gelegen, steht unter Kontrolle der russischen Invasionstruppen. Die Arbeiter im Werk sind hingegen weiterhin ukrainische Spezialisten, die den Betrieb aufrechterhalten. Dass sie ihre Arbeit freiwillig verrichten, gilt als unwahrscheinlich.

Der russische Botschafter sagte, es seien die ukrainischen Truppen, die mit ihren Angriffen eine Katastrophe heraufbeschwören. Mehrmals sei es nur dem umsichtigen Handeln der russischen Armee zu verdanken gewesen, dass es nicht zu einem Unfall gekommen sei. Und: Es ergebe für Russland keinen Sinn, die Gegend zu beschießen, da man das Werk ohnehin unter Kontrolle habe. Kiew, so der Botschafter, vergieße Krokodilstränen, denn in Wahrheit wolle die Ukraine die Eskalation, um den Westen an ihre Seite zu zwingen.

Nebensja sprach durchgehend in höchstem Tempo, er klang wie eine Tonbandaufnahme, die zu schnell läuft. Manchmal wirkte es, als vergesse er, während seines Stakkatos Luft zu holen. Russland sei absolut dafür, dass die IAEA das Gebiet schnellstens inspiziere. Russland habe keinerlei Interesse an einem nuklearen Unfall. Russland wolle, dass Vertreter der IAEA noch vor Ende des Monats in Saporischschja vorbeikommen. Allein: Solange die Gegend unter Beschuss der Ukraine stehe, könne man eine Inspektion nicht zulassen. Die Sicherheit der Inspekteure sei nicht garantiert. Deshalb ein Appell: Es sei am Westen, der Ukraine zu sagen, dass die Kampfhandlungen einzustellen seien.

Fast alle widersprechen Russlands Botschafter

Nach dem Ende dieses Vortrags sagten die Vertreterinnen und Vertreter der übrigen Mitgliedstaaten fast alle das gleiche: Hätte Russland nicht die Ukraine überfallen, stelle sich das Problem gar nicht. Die Lösung sei daher ebenso naheliegend wie einfach: Russland solle seinen Angriffskrieg beenden und die territoriale Integrität der Ukraine anerkennen. Die USA, Frankreich, Großbritannien und Norwegen äußerten sich am deutlichsten. Ausnahmen waren wie so oft China und Indien, die zwar ebenfalls vor einer nuklearen Katastrophe warnten, als Konsequenz aber nicht den Rückzug Russlands forderten, sondern dass "beide Seiten" an den Verhandlungstisch zurückkehren sollten.

Nachdem ihm das Gros der Teilnehmer entschieden widersprochen hatte, ergriff der langjährige russische Spitzendiplomat Nebensja in New York ein zweites Mal das Wort. Er behauptete, dass der Westen seit nunmehr sechs Monaten einen "Krieg der Lügen" gegen Russland führe. Doch eines müsse klar sein, sagte die frühere Nummer zwei des Moskauer Außenministeriums auf der großen diplomatischen Bühne: "Wenn die westlichen Länder das Kiew-Regime weiterhin unterstützen, gefährden sie ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger."