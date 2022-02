Alle Entwicklungen zur Ukraine-Krise

Linke wollen Merkel als Vermittlerin

Im Ukraine-Konflikt bringen die Linken die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als mögliche Vermittlerin ins Gespräch. "Olaf Scholz sollte Angela Merkel um Unterstützung bitten zu helfen, in diesem Konflikt zu deeskalieren", sagt Dietmar Bartsch, Co-Vorsitzender der Linksfraktion im Bundestag der Funke Mediengruppe. Die Bundesregierung habe nicht die Vermittlerrolle, die Merkel als Bundeskanzlerin innegehabt habe, insbesondere beim Minsker Abkommen 2015. Scholz sei deshalb "gut beraten, gemeinsam mit Frankreich Merkel als mögliche Friedensvermittlerin zwischen Russland und der Ukraine vorzuschlagen." Sie habe die Autorität bei beiden Konfliktparteien, die nötig sei, um die Situation zu beruhigen. (15.02.2022)

Litauen fordert von Nato neue Ost-Strategie

Angesichts der russischen Manöver in Belarus dringt Litauen auf eine Änderung der Nato-Strategie für die östlichen Grenzen des Bündnisses. "Die Präsenz Russlands in Belarus bedeutet praktisch, dass sich die baltischen Staaten aus Moskauer Sicht leichter vom Gebiet der Nato abtrennen lassen und dass die Allianz weniger Zeit hat, auf Angriffe aus Russland zu reagieren", sagt Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis der Zeitung "Welt" vor dem Treffen der Nato-Verteidigungsminister am Mittwoch in Brüssel. Die Nato müsse die neue Entwicklung russischer Truppen in Belarus stärker ins Visier nehmen und ihre Abschreckungsstrategie zügig anpassen. "Wir sehen jetzt eine neue Phase der russischen Aggression: Eine neue militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Belarus, die darauf schließen lässt, dass beide Armeen heute praktisch vereint sind und ein einheitliches Kommando aus Moskau erhalten." Russland verhalte sich extrem kriegerisch. "Alles, was wir sehen, spricht für einen Angriff auf die Ukraine." Aus praktischer Sicht sei jetzt militärisch alles vorhanden, was dazu nötig ist. "Die Vorbereitungen für einen Krieg sind abgeschlossen. Soldaten, militärische Ausrüstung, Unterstützungstruppen, Kommandoeinheiten - alles ist da. Und Sie können sich vorstellen, dass es ziemlich teurer ist, so eine Armee einsatzbereit zu halten an der Grenze eines anderen Landes. Das passiert nicht einfach so." (15.02.2022)

Nato-Staaten wollen über Entsendung vom Kampftruppen beraten

Bei dem anstehenden Treffen in dieser Woche zum Ukraine-Konflikt werden Insidern zufolge die Nato-Staaten über Pläne einer Entsendung von vier Kampfgruppen nach Bulgarien, Rumänien sowie möglicherweise in die Slowakei und nach Ungarn beraten. Die Gefechtsverbände würden jeweils rund 1000 Soldaten umfassen, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Diplomaten der Nachrichtenagentur Reuters. Die Ukraine ist kein Nato-Mitglied und das Bündnis ist vertraglich nicht verpflichtet, sie zu verteidigen. Jegliche Stationierung würde den Sicherheitsforderungen der Regierung in Moskau zuwiderlaufen, wonach die Allianz ihre Truppen aus Osteuropa abziehen soll. (15.02.2022)

USA verlegen Botschaftsgeschäfte nach Lwiw und fordern US-Bürger zur Ausreise aus Ukraine auf

Die USA verlegen angesichts der extrem angespannten Lage im Ukraine-Konflikt ihre Botschaftsgeschäfte von der Hauptstadt Kiew in die Stadt Lwiw nahe der Grenze zu Polen. Es handle sich um eine vorübergehende Vorsichtsmaßnahme, teilte US-Außenminister Antony Blinken mit. Die US-Botschaft werde weiterhin mit der ukrainischen Regierung zusammenarbeiten. "Wir setzen auch unsere intensiven diplomatischen Bemühungen um eine Deeskalation der Krise fort." Das Engagement für die Souveränität der Ukraine sei "unerschütterlich".

Aus dem US-Außenministerium hatte es bereits am Samstag geheißen, das Personal in der Botschaft in Kiew werde "auf ein absolutes Minimum" reduziert. Bereits Ende Januar hatte das US-Außenministerium die Familien von Diplomaten angewiesen, die US-Botschaft in Kiew zu verlassen. Auch nicht unmittelbar benötigte Beschäftigte könnten freiwillig ausreisen, hieß es damals.

Die USA fordern zudem alle US-Amerikaner zur Ausreise aus Belarus auf. "Amerikanische Staatsbürger sollten Belarus wegen der Verstärkung der russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine sofort verlassen", erklärt das US-Außenministerium. (15.02.2022)

Frankreich: Nichts deutet auf Entscheidung Putins für etwaige Invasion hin

Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian zufolge steht zwar alles für eine schnelle, groß angelegte russische Invasion der Ukraine bereit. "Ja, das ist wahr. Es ist möglich und das bald", sagt Le Drain dem Sender France 5. Allerdings weise nichts darauf hin, dass der russische Präsident Wladimir Putin eine derartige Entscheidung getroffen habe. Für den Fall eines Einmarsches stehe Europa bereit, umfangreiche Sanktionen gegen Russland in Kraft zu setzen. (14.02.2022)

Scholz: "Militäraktivitäten an der ukrainischen Grenze nicht nachvollziehbar"

Bundeskanzler Olaf Scholz hat der russischen Regierung mit schwerwiegenden Sanktionen angedroht, sollte sie die Ukraine angreifen. "Wir sind zu jedem Tag in der Lage, die notwendigen Entscheidungen zu treffen", sagte Scholz in Kiew nach einem fast dreistündigen Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij. "Die Militäraktivitäten Russlands an der ukrainischen Grenze sind für uns nicht nachvollziehbar", sagte der Kanzler.

Die territoriale Integrität der Ukraine sei für Deutschland "nicht verhandelbar" und eine weitere Aggression werde schwerwiegende Konsequenzen haben, das werde er auch bei seinem Besuch am Dienstag in Moskau klarstellen, sagte Scholz weiter. Mögliche Sanktionen würden Russlands Wirtschaft schwer treffen. Er sei bereit für einen ernsthaften Dialog mit Russland und fordere Russlands Präsident Wladimir Putin auf, Gesprächsangebote zu nutzen, um die Krise diplomatisch zu lösen. "Unser gemeinsames Ziel ist die Vermeidung einer weiteren Eskalation", sagte Scholz.

Auf die militärische Unterstützung für die Ukraine angesprochen, betonte Scholz erneut, dass Deutschland keine Waffen in Krisengebiete liefere. Kein Land habe jedoch die Ukraine finanziell stärker unterstützt als Deutschland. Zwei Milliarden Euro Wirtschaftshilfe seien bereits geflossen, Scholz sagte nun weitere 300 Millionen Euro zu. Die Ukraine hatte mehrmals Waffenlieferungen von Deutschland gefordert, zuletzt 12 000 Panzerabwehrraketen.

Einen Nato-Beitritt der Ukraine in naher Zukunft sehen weder Selenskij noch Scholz. "Vielleicht ist die Frage der offenen Tür für uns doch ein Traum", räumte Selenskij nach dem Gespräch mit Scholz ein. Niemand wisse, wann es soweit sei und was am Ende stehe. Scholz betonte, dass die Nato an dem Prinzip der offenen Tür für neue Mitglieder festhalten werde, aber ein Beitritt der Ukraine jetzt nicht auf der Tagesordnung stehe. Russland fordert, dass die Ukraine dem westlichen Militärbündnis nicht beitreten darf.

Selenskij wies aber auch auf Differenzen bezüglich der Gaspipeline Nord Stream 2 hin. "Wir betrachten Nord Stream 2 als energetische Gefahr und Sicherheitsbedrohung für unser Land." Scholz äußerte sich erneut nicht zu dem Projekt. (14.02.2022)

Ukrainische Fluggesellschaft bringt Maschinen außer Landes

Nach Warnungen der USA vor einem möglicherweise unmittelbar bevorstehenden Kriegsbeginn hat die ukrainische Fluggesellschaft Ukraine International Airlines (UIA) Flugzeuge außer Landes bringen lassen. Die Versicherungen für ihre Flüge im ukrainischen Luftraum seien eingestellt worden, teilte das Unternehmen mit. Fünf Flugzeuge seien nach Spanien ausgeflogen worden. Zwei weitere Flieger würden zur "planmäßigen technischen Wartung" in die serbische Hauptstadt Belgrad gebracht. Insgesamt verfügt das Unternehmen über 25 Flugzeuge.

Einige Fluggesellschaften wie etwa die niederländische KLM haben ihre Flüge in die Ukraine komplett eingestellt. Die Lufthansa fliegt hingegen vorerst weiter in die Ukraine. Auf Anfrage erklärte ein Sprecher, dass man über einen entsprechenden Versicherungsschutz verfüge. Er sagte: "Wenn es keine Versicherung gäbe, flögen wir auch nicht." (14.02.2022)

Lawrow: Weitere Gespräche führen

Der russische Außenminister Sergej Lawrow schlägt eine Fortsetzung der diplomatischen Bemühungen um die vom Westen geforderten Sicherheitsgarantien vor. "Wir haben mehr als einmal davor gewarnt, dass wir nicht endlos verhandeln über Fragen, die heute schon eine Lösung erfordern", sagte Lawrow, fügte aber hinzu: "Es scheint mir, dass unsere Möglichkeiten bei weitem noch nicht am Ende sind."

Dei Aussagen stammen aus einer Unterredung des Präsidenten und seines Außenministers, die live im Fernsehen übertragen wurde - und daher wohl vor allem als Botschaft an Nato, USA und EU zu verstehen ist. Es es gebe immer eine Chance für eine Einigung, so Lawrow. Die USA hätten konkrete Vorschläge unterbreitet, um die militärischen Risiken für Russland zu verringern. Die Antworten von EU und Nato auf die Forderungen Russlands seien indes nicht zufriedenstellend, weil die von seiner Regierung einzeln angeschriebenen Außenminister nicht persönlich geantwortet hätten. "Deshalb werden wir weiterhin auf eine konkrete Antwort jeden Landes warten", sagte Lawrow. Auch Putin ließ signalisieren, dass er zu weiteren Gesprächen bereit sei.

Wie die russische Nachrichtenagentur Ria meldet, will die Regierung in Moskau ihrerseits schriftlich auf die Vorschläge der westlichen Staaten reagieren. Putin habe das Antwortschreiben des russischen Außenministeriums bereits im Grundsatz gebilligt; derzeit werde es von Diplomaten finalisiert, schreibt die Agentur, die sich auf das russische Präsidialamt bezieht. (14.02.2022)

Duma debattiert über Unabhängigkeit ukrainischer Separatistengebiete

Das russische Parlament will am Dienstag über einen Antrag abstimmen, nach dem die von der Regierung in Moskau unterstützen zwei Separatisten-Regionen im Osten der Ukraine als unabhängig anerkannt werden sollen. Vorgesehen sind zwei Varianten des Antrags, erklärt der Duma-Abgeordnete Wjatscheslaw Wolodin. Nach der ersten Variante soll Präsident Wladimir Putin aufgefordert werden, die Unabhängigkeit der selbsterklärten Republiken anzuerkennen. Nach der zweiten Variante soll zuerst die Meinung des Außenministeriums und anderer Regierungsteile eingeholt werden. (14.02.2022)

Ukrainischer Botschafter fordert 12 000 Panzerabwehrraketen von Deutschland

Der ukrainische Botschafter in Berlin hat die Forderung nach schweren Waffen aus Deutschland erneuert. Bei "Bild-TV" verlangte Andrij Melnyk die sofortige Lieferung von 12 000 Panzerabwehrraketen, um eine mögliche russische Bodenoffensive gegen die Ukraine abwehren zu können. "Die Lage ist schon dramatisch", sagte er. "Worauf wir jetzt heute gefasst sein müssen, ist das schlimmste Szenario."

Die ukrainische Botschaft hatte der Bundesregierung Anfang Februar eine "Wunschliste" von Rüstungsgütern übermittelt, die sie von Deutschland gerne geliefert bekäme. Die Bundesregierung hat zwar die Lieferung von tödlichen Waffen mehrfach abgelehnt, der Ukraine jedoch in Aussicht gestellt, Rüstungsgüter die keine Waffen sind, zu liefern. Auf der von der Ukraine vorgelegten Wunschliste sei jedoch "das eine oder andere, was man sich genauer anschauen kann", heißt es aus deutschen Regierungskreisen. Es gehe dabei neben der politischen Entscheidung auch um die tatsächliche Verfügbarkeit dieses Materials, das von der Bundeswehr auch selbst gebraucht werde.

Auf der Liste der ukrainischen Regierung stehen zum Beispiele elektronische Ortungssysteme, Minenräumgeräte, Schutzanzüge, digitale Funkgeräte, Radarstationen oder Nachtsichtgeräte. Möglicherweise denkt die Bundesregierung an solcherart Ausrüstung. Panzerabwehrraketen standen nicht auf der Liste. (14.02.2022)

Selenskij lädt Biden nach Kiew ein

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat US-Präsident Joe Biden zu einem baldigen Besuch in seinem Heimatland eingeladen. Selenskij habe Biden in einem Telefonat gesagt, ein solcher Besuch könne für die Stabilisierung der derzeitigen Lage wichtig sein und zur Deeskalation beitragen, teilte sein Büro mit. Das Weiße Haus äußerte sich dazu zunächst nicht. Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf ukrainische Quellen, Biden habe die Idee nicht positiv aufgenommen. (14.02.2022)

Bundesregierung hält Lage für "extrem gefährlich"

Die Bundesregierung schätzt die Lage in der Ukraine-Krise als "extrem gefährlich" ein. Das "sehr besorgniserregende Gesamtbild" werde die Gespräche mit den Präsidenten Wolodimir Selenskij und Wladimir Putin am Montag und Dienstag maßgeblich prägen, hieß es am Sonntag aus Regierungskreisen. Ziel der beiden Antrittsbesuche sei es, den Gesprächsfaden mit Russland über eine Deeskalation aufrechtzuerhalten. Man wolle für einen Dialog über Forderungen beider Seiten eintreten. "Zu solchen Gesprächen sind wir nicht nur bereit, sondern die fordern wir auch aktiv ein."

Zuvor hatte der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, an Deutschland und die Welt appelliert, sich eng an die Seite der Ukraine zu stellen. "Wir sind in der Ukraine auf das Schlimmste vorbereitet, die Welt muss uns jetzt beistehen", sagt Klitschko der Bild am Sonntag. Putin strebe nach der Weltmacht und nach der Ukraine seien die baltischen Staaten dran. "Wir sind nur der Anfang! Wenn Olaf Scholz und andere Staatschefs jetzt mit Wladimir Putin sprechen, sollten sie ihm eines klarmachen: Unser ganzes Land wird sich gegen einen Angriff wehren und er wird schwere Konsequenzen haben." (13.02.2022)

Bundesregierung: Deutsche sollen die Ukraine kurzfristig verlassen

Nach Warnungen der US-Regierung vor einem womöglich bevorstehenden russischen Angriff hat nun auch die Bundesregierung ihre Staatsbürger aufgefordert, die Ukraine zu verlassen. Die Botschaft in Kiew bleibt aber vorerst geöffnet, wie aus einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes hervorgeht. Darin hieß es: "Wenn Sie sich derzeit in der Ukraine aufhalten, prüfen Sie, ob Ihre Anwesenheit zwingend erforderlich ist. Falls nicht, reisen Sie kurzfristig aus." Zuvor hatten bereits unter anderem die USA, Großbritannien, Dänemark, Australien, Neuseeland, Israel, Lettland und Estland ihre Staatsbürger zur Ausreise aufgefordert. Am Samstagnachmittag wurde zudem bekannt, dass die USA 160 Mitglieder der Nationalgarde abzieht, die seit November zu Trainingszwecken in der Ukraine im Einsatz waren, um das dortige Militär zu beraten. Das Pentagon versicherte, ihre Verlegung ändere nichts an der Entschlossenheit der USA, die ukrainischen Streitkräfte zu unterstützen.

Das Auswärtige Amt warnte: "Die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine haben angesichts massiver Präsenz und Bewegungen russischer Militärverbände nahe der ukrainischen Grenzen in den letzten Tagen weiter zugenommen. Eine militärische Auseinandersetzung ist nicht auszuschließen." Das deutsche Generalkonsulat Donezk in Dnipro sei "ab sofort vorübergehend geschlossen"; es soll nach Lwiw (Lemberg) verlegt werden. Damit sollen die Mitarbeiter künftig weiter entfernt von der sogenannten Kontaktlinie zwischen den ukrainischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten in der Ostukraine arbeiten.

Bislang galt für die Ukraine eine Reisewarnung aufgrund der Corona-Pandemie sowie eine Teilreisewarnung für die von den Separatisten kontrollierten Regionen Donezk und Luhansk und die Gebiete entlang der Kontaktlinie. (12.02.2022)