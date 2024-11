Von Paul-Anton Krüger, Tschernihiw, Kiew

Annalena Baerbock ist gerade angekommen im Kunst- und Kulturzentrum von Tschernihiw. Die Bundesaußenministerin will in dem rostroten Gebäude am Dienstagnachmittag mit Binnenvertriebenen aus dem Osten und Süden der Ukraine sprechen und mit Vertretern des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, die sie betreuen. Granatsplitter haben Löcher in die Fassade am Eingang gerissen. Russische Truppen hatten die Stadt in den ersten Wochen des Krieges im Frühjahr 2022 eingekesselt und gnadenlos beschossen.