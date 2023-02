Von Sebastian Gierke

An einigen Stellen der Front in der Ukraine erhöhen die russischen Streitkräfte derzeit den Druck auf die ukrainischen Verteidiger. Vor allem in der Gegend um die Stadt Bachmut in der Oblast Donezk hat sich die Situation der ukrainischen Armee zuletzt verschlechtert. Die ukrainische Führung warnt vor einer großen Offensive Russlands, für die es nach Einschätzung von Experten bisher keine eindeutigen Anzeichen gibt. In Kiew hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenksij eine 16-köpfige Delegation der EU-Kommission mit deren Präsidentin Ursula von der Leyen an der Spitze empfangen. Sie sagte der Ukraine Unterstützung beim Wiederaufbau zu und kündigte weitere Sanktionen gegen Russland an. Zum ersten Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine am 24. Februar solle das zehnte Paket mit Strafmaßnahmen beschlossen sein. Höhepunkt der Reise soll ein EU-Ukraine-Gipfel an diesem Freitag werden.