Von Nicolas Freund, München

In Russland und der Ukraine geschehen derzeit viele Dinge, von denen nicht klar ist, wie sie zu deuten sind. Am Mittwoch, um kurz nach vier Uhr morgens, wurden die Bewohner der russischen Stadt Belgorod von Explosionen geweckt. Ein Munitionsdepot soll in Flammen aufgegangen sein, Bilder und Videos zeigen eine Rauchsäule über der Stadt. Es ist der jüngste Vorfall in einer Reihe von Bränden russischer Depots und Militäreinrichtungen, die Anfang des Monats eben in Belgorod ihren Anfang nahmen, als dort ein Treibstoffdepot brannte, angeblich nach dem Angriff ukrainischer Hubschrauber. Derzeit ist völlig unklar, wer hinter der Brandserie steckt, bei der es sich kaum noch um Unfälle handeln kann. Neben ukrainischen Luftangriffen sind auch Sabotageakte russischer Kriegsgegner denkbar. Die Ukraine selbst weist jede Schuld von sich, der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak schrieb auf Telegram, es sei ja nicht verwunderlich, dass solche Dinge passieren, wenn ein Land ein anderes überfällt.