Von Leopold Zaak

Am Montagvormittag stellt die europäische Justizbehörde Eurojust ein Zentrum vor, dass sich mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auseinandersetzen soll. Nicht einzelne Kriegsverbrechen, sondern der russische Angriffskrieg als solcher soll strafrechtlich verfolgt werden. Gegründet wurde das Zentrum von der EU, den USA und dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH/ICC). Welche Bedeutung hat dieses Gremium und was sind seine Handlungsoptionen? Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Das Zentrum will Russland für seinen Angriffskrieg verfolgen. Worin liegt der Unterschied zu Kriegsverbrechen?

Hier geht es um juristische Feinheiten. Beim Nürnberger Tribunal gegen die Nazi-Kriegsverbrecher bezeichneten die Richter einen Angriffskrieg als "crime of the crimes", also als das größte Verbrechen, aus dem alle späteren Verbrechen entstünden. Was die Voraussetzungen für die Strafverfolgung angeht, so ist das beim "Verbrechen aller Verbrechen" deutlich komplizierter. Lange konnte der Internationale Strafgerichtshof bei kriegerischer Aggression gar nicht ermitteln, erst seit 2018 darf er das - mit Einschränkungen. Der mutmaßlich angreifende Staat und der mutmaßlich angegriffene Staat müssen einer Ermittlung zustimmen. Das Russland das tut, scheint ausgeschlossen.

Kriegsverbrechen lassen sich dagegen strafrechtlich leichter verfolgen. Eine der beiden Konfliktseiten muss die Rechtsprechung des IStGH anerkennen. Auch wenn die Ukraine das Römische Statut noch nicht ratifiziert hat, kann der Internationale Strafgerichtshof hier ermitteln.

Womit will sich das Zentrum genau befassen?

Wie die Ermittlungen genau aussehen werden, darüber wird die europäische Justizbehörde noch informieren. Bisher ist bekannt, dass das Zentrum Beweise sammeln möchte, die die Planung, Vorbereitung und Durchführung des russischen Angriffs belegen. Dabei könnten Dokumente oder abgefangene Funksprüche als Belege dienen. Seit Beginn des Krieges sind immer wieder Papiere aufgetaucht, die die Pläne des Kreml offenlegten.

Neben den Ermittlungen formuliert Eurojust aber auch ein klares Ziel: Das Zentrum soll Anklagen gegen die mutmaßlichen Verantwortlichen für den Angriffskrieg vorbereiten.

Gibt es also bald ein Sondertribunal für den russischen Angriffskrieg?

Ein Gericht, dass sich mit dem Angriffskrieg Russlands beschäftigt, gibt es noch nicht, es wird allerdings seit Monaten immer wieder gefordert, zuletzt vom ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij. Aber auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist offen für ein solches Tribunal, ebenso wie Außenministerin Annalena Baerbock. Die Einrichtung des Zentrums in Den Haag könnte ein erster Schritt sein hin zu einem Tribunal.

Ob es allerdings tatsächlich ein Sondertribunal geben wird, ist unklar. Denn ein solches Gericht einzusetzen, ist alles andere als leicht. Dafür wäre die Vollversammlung der Vereinten Nationen zuständig, und ob es für ein Sondertribunal eine Mehrheit gibt, ist zumindest zweifehlhaft. Eine andere Möglichkeit wäre, ein ukrainisches Sondergericht aufzustellen, an dem auch internationale Richter arbeiten. Vor einem solchen Gericht aber wäre Russlands Präsident Wladimir Putin wohl immun.

Welche Ermittlungen gegen Russland gibt es bereits?

Seit Beginn des Krieges untersuchen die Ankläger des IStGH die Lage in der Ukraine, um mögliche Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu ermitteln. Im vergangenen März verkündete der IStGH dann, dass er Haftbefehl gegen Putin sowie gegen die russische Kinderrechtsbeauftragte Marija Lwowa-Belowa erlassen habe. Dabei ging es um Kriegsverbrechen, genauer um die Verschleppung von ukrainischen Kindern nach Russland. Man habe den Verdacht, dass Putin und Lwowa-Belowa für die Verschleppungen verantwortlich seien. Die russischen Besatzer haben wohl Hunderttausende Kinder aus den eroberten Gebieten gebracht, teilweise wurden sie in Russland zur Adoption freigegeben. Die USA gingen im vergangenen Jahr von 260 000 Kindern aus, die Ukraine gibt an, 19 492 Kinder seien nach Russland deportiert worden. In diese Statistik fließen jedoch nur bestätigte Fälle ein.