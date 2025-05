Von Florian Hassel, Belgrad

250 Shahed-Drohnen und 14 Iskander-Marschflugkörper in der Nacht zum 24. Mai. 298 Drohnen und 69 Raketen und Marschflugkörper in der Nacht zum 25. Mai. Und gleich 364 Drohnen und neun Marschflugkörper in der Nacht zum 26. Mai hat Russland auf Ziele in der Ukraine abgeschossen. Das teilt die Luftwaffe der Ukraine mit. Ein Negativrekord jagt den anderen. Selbst der Putin-freundliche US-Präsident Donald Trump schimpfte auf seinem sozialen Mediendienst: „Ich habe immer eine sehr gute Beziehung zu Wladimir Putin aus Russland gehabt, aber etwas ist mit ihm passiert. Er ist absolut verrückt geworden. Er tötet ohne Not eine Menge Menschen, und ich spreche nicht nur von Soldaten. Raketen und Drohnen werden ohne jeden Grund auf Städte der Ukraine geschossen. Ich habe immer gesagt, dass er die ganze Ukraine will, nicht nur einen Teil, und vielleicht stellt sich das als richtig heraus, aber wenn das so ist, wird es zum Sturz Russlands führen“, orakelte der US-Präsident.