Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und ihr russischer Amtskollege Sergej Lawrow haben ihre gemeinsame Pressekonferenz mit großer Verspätung abgehalten - offenbar haben sie erheblich länger miteinander gesprochen als geplant.

Lawrow sagte, es seien "interessierte und konstruktive Gespräche" gewesen, die getragen seien von der gegenseitigen Hochachtung beider Länder. Man habe sehr viele Themen angesprochen, etwa den gemeinsamen Warenaustausch, erneuerbare Energien sowie die Gaspipeline North Stream 2. Russland habe darauf hingewiesen, dass dieses Projekt "politisiert" werde, so Lawrow. Er habe außerdem seine Sorgen zum Ausdruck gebracht, was den Kurs der Nato angehe. Auch über die Situation an der belarussisch-polnischen Grenze, die Stabilisierung der Situation in Kasachstan sowie die Ukraine-Krise habe man sich ausgetauscht.

Baerbock betonte, sie sei "mit einer dicken Gesprächsmappe" nach Moskau gekommen. Es gebe "viele Punkte, in denen wir Meinungsverschiedenheiten haben". Die Mappe sei aber deshalb so dick, weil wir in vielen Fragen großes Potenzial für Kooperation sehen", sagte Baerbock. Russland und Deutschland spielten "beide eine große Rolle im europäischen Haus". So sei es zum Beispiel ohne das größte Land der Welt unmöglich, die Klimakrise zu bewältigen. Baerbock sprach die Konflikte mit Russland klar an, es sei schwer, den Truppenaufmarsch an der russisch-ukrainischen Grenze nicht als Drohung zu verstehen. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sei eine Herausforderung für die Sicherheit. "Diese Situation haben wir uns nicht ausgesucht, aber wir werden ihr auch nicht aus dem Weg gehen", sagte Baerbock. Man sei bereit, an Lösungen zu arbeiten, die allen Menschen in der Region mehr Sicherheit brächten.

Baerbock sprach sich für eine rasche Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt aus. Dazu solle ein nächstes Treffen im Normandie-Format zusammenkommen - also auf Vermittlung Deutschlands und Frankreichs hin mit der Ukraine und Russland. Es sei wichtig, den Normandie-Prozess wieder mit Leben zu füllen und es sei gut, dass sich alle zum Minsker Friedensplan bekannt hätten. Der in der Hauptstadt von Belarus vereinbarte Friedensplan für den Konflikt im Osten der Ukraine wurde bisher nicht umgesetzt. Die Ukraine und Russland werfen sich gegenseitig vor, gegen das Abkommen zu verstoßen.

Zu den von Russland geforderten Sicherheitsgarantien an den Westen sagte Baerbock: "Wir sind bereit zu einem ernsthaften Dialog über gegenseitige Vereinbarungen und Schritte, die allen in Europa mehr Sicherheit bringen." Die Gespräche des Nato-Russland-Rates und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) seien erste Schritte in der vergangenen Woche gewesen. Lawrow erklärte, dass Russland jetzt auf schriftliche Vorschläge aus dem Westen warte. Russland hatte ein Ende der Nato-Osterweiterung gefordert und einen Verzicht auf die Aufnahme der Ukraine in das Bündnis.

Mehrere russische Journalisten fragten in der Pressekonferenz mit Baerbock auch nach dem russischen Staatssender RT. Dieser verfügt in Deutschland bisher über keine Fernsehlizenz und strahlte sein Programm daher über Youtube aus. Doch die Plattform sperrte RT im Herbst. Der Vorwurf: Der Sender verbreite Falschinformationen zur Pandemie. Russische Stellen werfen Deutschland war, die Arbeit der RT-Journalisten zu behindern. Baerbock wies dies zurück und betonte, dass die grundgesetzliche geschütze Pressefreiheit es verbiete, seitens des Staates direkten Einfluss auf die Inhalte von Medienanbietern zu nehmen. (18.01.2022)

Blinken reist nach Kiew und Berlin

US-Außenminister Antony Blinken wird noch diese Woche in die Ukraine und nach Deutschland reisen, um über die Krise mit Russland zu beraten. Blinken werde am Dienstag aufbrechen und am Mittwoch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen, teilte das Außenministerium in Washington D.C. mit. Dann sei eine Weitereise nach Deutschland und am Donnerstag unter anderem ein Treffen mit Außenministerin Annalena Baerbock geplant. Nach einem Medienbericht soll es bei den Gesprächen auch um mögliche Sanktionen gegen Russland im Falle einer Invasion in der Ukraine gehen. Im Gespräch seien Maßnahmen gegen russische Großbanken. Derzeit laufen diplomatische Bemühungen Deutschlands und weiterer Länder zur Abwendung einer Eskalation der Ukraine-Krise. (18.01.2022)

Baerbock zu Antrittsbesuch in Moskau

Außenministerin Annalena Baerbock reist zu ihrem Antrittsbesuch nach Moskau. Die deutsch-russischen Beziehungen werden zurzeit von vielen Themen belastet: unter anderem von der Ukraine-Krise, Nord Stream 2 und dem Tiergartenmord. Dennoch setzt Baerbock auf Dialog: "Als neue Bundesregierung wollen wir substanzielle und stabile Beziehungen mit Russland", sagte die Grünen-Politikerin vor dem Treffen mit ihrem russischen Kollegen Sergej Lawrow.

Lawrow, 71, ist seit fast 18 Jahren russischer Chefdiplomat und damit der am längsten amtierende Außenminister in Europa. Das russische Außenministerium bezeichnete Deutschland vor dem Besuch Baerbocks "als einen einflussreichen Akteur auf der internationalen Bühne". Moskau sei aber "enttäuscht" über den Stand der russisch-deutschen Beziehungen. "Von deutscher Seite wird versucht, Einfluss auf die innenpolitischen Prozesse in Russland zu nehmen, in den deutschen Medien wird antirussische Propaganda betrieben", hieß es.

Nach einem Besuch der Ausstellung "Diversity United" in der Tretjakow-Galerie, wird die neue Außenministerin einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten niederlegen. Anschließend trifft sich Baerbock mit Lawrow. Danach wollen die beiden eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Baerbocks Rückflug nach Berlin ist für den Abend geplant. (18.01.2022)

Die Ukraine-Krise überschattet das Treffen

Vor ihrem Antrittsbesuch in Moskau hat Baerbock am Montag einen Stopp in Kiew eingelegt. Dabei sicherte die 41-Jährige Kiew diplomatische Unterstützung in der Krise mit Russland zu. Deutschland sei bereit zum Dialog. Waffenlieferungen an Kiew lehnte Baerbock aber erneut ab. Für den CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat die Ministerin "ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit der Ukraine" gesetzt, indem sie zuerst nach Kiew und dann nach Moskau reiste.

Baerbock und der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba betonten bei einem Treffen, dass sie eine Wiederbelebung des sogenannten Normandie-Formats anstreben, um den Konflikt auf diplomatischem Weg zu entschärfen. Das sind Gespräche zwischen Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine.

Baerbock kündigte an, dieses Ziel sei auch Gegenstand ihres Gesprächs mit Lawrow. Russland hat an der Grenze zur Ukraine etwa 100 000 Soldaten zusammengezogen, der Westen befürchtet eine Invasion. Die Regierung in Moskau streitet solche Pläne ab, stattdessen gehe es ihr um Sicherheitsgarantien. So fordert Russland unter anderem eine Zusage der Nato, dass sie die Ukraine nicht aufnehmen will. Das lehnt das transatlantische Militärbündnis kategorisch ab.

Teile der ostukrainischen Regionen Luhansk und Donezk werden seit 2014 von prorussischen Separatisten kontrolliert. Trotz eines in Minsk (Belarus) unter deutsch-französischer Vermittlung ausgehandelten Friedensplans kommt der Konflikt nicht zur Ruhe. Die deutsche Außenministerin will die Verhandlung nun wieder in Gang bringen. Nach UN-Schätzungen sind bisher mehr als 14 000 Menschen in dem Gebiet getötet worden. Russland und die Ukraine werfen sich immer wieder gegenseitig Verstöße gegen den Friedensplan vor. Längst haben sich in den selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk mit Hilfe Moskaus eigene Strukturen gebildet. (18.01.2022)

Die deutsch-russischen Beziehungen gelten zur Zeit als belastet

Die Ukraine-Krise ist nicht das einzige Thema, das die deutsch-russischen Beziehungen belastet. Zuletzt hatte das Urteil im Prozess um den Berliner Tiergartenmord zu diplomatischen Spannungen geführt. Nach dem Mord an einem Georgier im August 2019 hatte ein Gericht vor einem Monat einen Russen verurteilt und Moskau "Staatsterrorismus" vorgeworfen. Beide Länder wiesen gegenseitig Diplomaten aus.

Deutschland macht Russland zudem für Hackerangriffe auf den Bundestag 2015 verantwortlich und für den Anschlag auf den Kremlgegner Alexej Nawalny mit dem international geächteten chemischen Kampfstoff Nowitschok. Zudem ist Moskau verärgert über den Sendestopp für das deutsche Programm seines Staatssenders RT.

Kurz vor Baerbocks Flug nach Moskau warnte Russlands Außenministerium davor, die ausgesetzte Zertifizierung der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 künstlich in die Länge zu ziehen. Die Grünen-Politikerin gilt als Skeptikerin des Projektes. Dagegen bezeichnen der Kreml wie auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Leitung als privatwirtschaftliches Vorhaben. Die fertige, aber noch nicht für den Betrieb freigegebene Pipeline soll künftig Gas von Russland nach Deutschland pumpen - in Umgehung der Ukraine. Präsident Wladimir Putin sagte, mit Nord Stream 2 werde Gas in Europa wieder billiger.

Seit Längerem beklagen außerdem Menschenrechtler zunehmende Repressionen gegen Andersdenkende in Russland. Mehrere unabhängige Medien und Organisationen mussten schon ihre Arbeit einstellen. Zuletzt sorgte die gerichtlich angeordnete Auflösung der international bekannten Menschenrechtsorganisation Memorial in Deutschland für Kritik. Im vergangenen Frühjahr erklärte Moskau zudem drei deutsche Nichtregierungsorganisationen für unerwünscht. Die deutsche Seite hat deshalb ihre Arbeit im vor 20 Jahren aufgenommenen Petersburger Dialog eingefroren. Putin hatte die Verständigungsplattform für die Zivilgesellschaft beider Länder mit dem damaligen Kanzler Gerhard Schröder ins Leben gerufen. (18.01.2022)

Großbritannien liefert Panzerabwehrwaffen an die Ukraine

Angesichts der Befürchtungen einer russischen Invasion in der Ukraine will Großbritannien die ehemalige Sowjetrepublik mit leichten Panzerabwehrwaffen versorgen. Es gehe darum, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu verbessern, sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace im Parlament. "Es handelt sich nicht um strategische Waffen und sie stellen keine Bedrohung für Russland dar. Sie sollen zur Selbstverteidigung eingesetzt werden", betonte er.

Eine kleine Anzahl britischer Armeeangehöriger solle das ukrainische Militär dort für kurze Zeit im Umgang mit den Waffen ausbilden, ergänzte der Minister. Um welche defensiven Panzerabwehrwaffen es genau geht, sagte er nicht. "Die Ukraine hat jedes Recht, ihre Grenzen zu verteidigen", so Wallace weiter. Wallace sagte aber auch, er wolle keine falschen Hoffnungen schüren. Britische Soldaten würden im Fall eines Kriegs mit Russland nicht auf ukrainischem Boden eingesetzt.

Der ukrainische Botschafter in Großbritannien, Wadim Pristaiko, begrüßte die Waffenlieferungen. Ob das einen Unterschied auf dem Schlachtfeld machen werde, müsse sich aber zeigen, sagte er der BBC. Es gebe auch noch keine Lösung dafür, wie die Waffen in die Ukraine gelangen sollten. "Wir sind mit der größten Armee in Europa konfrontiert und auf uns alleine gestellt", sagte Pristaiko der BBC. Zwar gebe es Hilfestellungen von außerhalb, wie zusätzliche Raketen und Training, doch die Übermacht der Russen und ihrer Verbündeten sei überwältigend. Sein Land sei umzingelt von Truppen an der russischen Grenze, auf der von Russland annektierten Krim, in der abtrünnigen moldauischen Region Transnistrien, und auch von Belarus gehe eine Bedrohung aus, sagte der Botschafter. (18.01.2022)