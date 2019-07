25. Juli 2019, 18:44 Uhr Ukraine Russischer Tanker festgesetzt

Ukrainische Behörden haben im Hafen von Izmail ein russisches Tankschiff festgesetzt. Das Schiff sei am Zwischenfall in der Meerenge von Kertsch beteiligt gewesen, teilten ukrainische Sicherheitskräfte mit. Bei Gericht sei beantragt worden, das Schiff unter Bewachung zu stellen. Russland drohte zunächst, sollten russische Bürger als Geiseln gehalten werden, werde dies Konsequenzen haben. Später teilte die russische Botschaft in Kiew mit, die Besatzung sei freigelassen worden und auf dem Weg nach Russland. Im November war der schwelende Krim-Konflikt in der Straße von Kertsch, einer Meerenge zwischen der von Russland annektierten Halbinsel Krim und Südrussland eskaliert. Russland verwehrte drei ukrainischen Marinebooten die Einfahrt, die Seeleute sind seitdem im russischen Gewahrsam.