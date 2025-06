In der südostukrainischen Großstadt Dnipro sind durch russische Raketenangriffe mindestens neun Menschen getötet worden. Mehr als 100Menschen wurden teils schwer verletzt, teilte der Militärgouverneur des Gebietes Dnipropetrowsk mit. In der nahe gelegenen Stadt Samar wurden zudem zwei weitere Menschen getötet und gut ein Dutzend verletzt. Bei den Angriffen schlug auch eine Rakete in der Nähe eines Passagierzugs ein. „Infolge eines terroristischen Schlags Russlands auf das Gebiet Dnipropetrowsk wurde der Zug Odessa-Saporischschja beschädigt“, teilte die ukrainische Eisenbahn mit. Die Passagiere seien in Sicherheit gebracht worden. Es werde ein Ersatzzug bereitgestellt.