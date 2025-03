Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat nach einer Woche mit mehr als 2100 russischen Luftangriffen dazu aufgerufen, sein Land weiter zu unterstützen. Russland habe fast 1200 Gleitbomben abgeworfen, dazu mit 870 Kampfdrohnen und 80 Raketen angegriffen, teilte er auf Telegram mit. Zuvor hatte sich Selenskij vor in Saudi-Arabien geplanten Gesprächen über ein Kriegsende verhalten optimistisch geäußert. „Es liegen realistische Vorschläge auf dem Tisch. Der Schlüssel ist, sich schnell und effektiv zu bewegen“, schrieb er auf X. „Die Ukraine hat von der ersten Sekunde dieses Kriegs an Frieden gesucht“, er fühle sich zu einem konstruktiven Dialog verpflichtet.

Am Dienstag sollen Verhandlungsteams der Ukraine und der USA in Dschidda beraten, US-Außenminister Marco Rubio kündigte am Sonntag an, er werde dabei sein; auch sein ukrainischer Kollege Andrij Sybiha soll kommen. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff sagte, die Idee der Gespräche sei, „einen Rahmen für ein Friedensabkommen und einen ersten Waffenstillstand festzulegen“. US-Präsident Donald Trump provozierte dagegen am Sonntag im Sender Fox News mit der Äußerung, die Ukraine werde „vielleicht ohnehin nicht überleben.“ Er war gefragt worden, ob er sich damit wohlfühle, dass er die Hilfen für das Land gestoppt habe und die Ukraine dies möglicherweise nicht überleben werde.

USA lassen Ukraine keine Satellitenbilder mehr zukommen

In Kiew sagte Selenskijs Kanzleichef Andrij Jermak nach einem Treffen mit dem britischen Nationalen Sicherheitsberater Jonathan Powell, die von Selenskij beim EU-Krisentreffen angekündigten Ziele einer Feuerpause in der Luft und zur See und eines Stopps der Angriffe auf zivile und Energie-Infrastruktur sollten zuerst verfolgt werden. Dass US-Präsident Donald Trump den Krieg, so schnell es geht, beenden wolle, habe sein Außenminister Rubio am Samstag im Telefonat mit Außenminister Sybiha unterstrichen, teilte das US-Außenministerium mit. Trump hat die amerikanische Unterstützung für die Ukraine gestoppt, er setzt das angegriffene Land damit stark unter Druck und sucht eine Verständigung mit Russlands Machthaber Wladimir Putin. Zugeständnisse verlangte Trump bisher nur von der Ukraine.

Die USA liefern kein Militärmaterial mehr und lassen der Ukraine nun auch keine Satellitenaufnahmen mehr zukommen, die für Erkenntnisse über russische Angriffe wichtig sind. „Die US-Regierung hat beschlossen, die ukrainischen Konten in GEGD vorübergehend auszusetzen“, teilte die US-Luft- und Raumfahrtfirma Maxar Technologies mit, die Behörde US National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) bestätigte dies. GEGD ist das wichtigste Portal für von der US-Regierung gekaufte kommerzielle Bilddaten. Auch Trumps enger Berater Elon Musk übt jetzt offenbar Druck auf die Ukraine aus. Der US-Milliardär betonte am Sonntag die Rolle seines Satellitensystems Starlink für die Kommunikation ukrainischer Truppen. „Wenn ich es abschalten würde, bräche ihre gesamte Front zusammen“, schrieb Musk auf seiner Plattform X. Er habe das jahrelange „Schlachten“ in einem Patt satt, die Ukraine verliere ohnehin. Es sei daher nötig, sofort Frieden zu schließen.

Unterdessen kündigte Frankreichs Verteidigungsminister an, sein Land wolle der Ukraine schneller Militärmaterial wie Panzer und Frontfahrzeuge liefern. Sébastien Lecornu sagte der Zeitung La Tribune Dimanche, Frankreich werde zudem aus den Zinsen eingefrorener russischer Vermögenswerte 195 Millionen Euro mobilisieren zur Bewaffnung der Mirage-Kampfjets, die Paris der Ukraine liefert.

Russland griff die Ukraine am Wochenende weiterhin massiv an. Das ukrainische Militär berichtete, in der Nacht zum Sonntag seien 119 russische Drohnen eingesetzt, davon 73 abgefangen worden, es seien Schäden in sechs Regionen angerichtet worden. Noch heftiger waren die Angriffe in der Nacht zum Samstag mit 145 Drohnen, von denen 79 abgefangen worden seien. In Dobropillja in der Region Donezk wurden elf Menschen getötet und 30 verletzt, in der Region Charkiw kamen drei Zivilisten um, sieben wurden verletzt. Auch in der Hafenstadt Odessa hätten Drohnen erneut auf Energieversorgung und zivile Infrastruktur gezielt, meldeten die ukrainische Agentur Ukrinform und die russische Staatsagentur Tass. Dem ukrainischen Generalstab zufolge hat Russland versucht, Soldaten durch eine Gaspipeline zu schicken, um die Kleinstadt Sudscha im Gebiet Kursk zurückzuerobern. Dies sei aber rechtzeitig entdeckt worden. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, seine Streitkräfte hätten drei weitere Dörfer im Gebiet Kursk zurückerobert. Angaben zum Kampfgeschehen sind nicht unabhängig überprüfbar.