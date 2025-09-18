Russland hat der Ukraine weitere Soldatenleichen übergeben. Kiew habe 1000 Gefallene erhalten, teilte der für Kriegsgefangenenbelange zuständige Stab mit. Die Übergabe wurde demnach vom Internationalen Roten Kreuz vermittelt. Russische Militärblogger schrieben, dass Moskau im Gegenzug die Überreste von 24 Soldaten bekommen habe. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion. Seit Jahresbeginn hat Kiew dabei über 13 000 Soldatenleichen von russischer Seite zurückerhalten. Verlustzahlen unterliegen auf beiden Seiten der Geheimhaltung. Schätzungen gehen auf ukrainischer Seite von über 80 000 Toten aus. Auf der Gegenseite werden die Verluste auf etwa 220 000 Tote geschätzt.