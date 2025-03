Von Florian Hassel, Belgrad

Seit einer Woche liegt der US-amerikanische Vorschlag für eine Waffenruhe in der Ukraine vor. Ob er tatsächlich zu einem Ende des russischen Angriffskriegs führen kann, könnte an diesem Dienstag klarer werden, wenn US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Putin miteinander telefonieren. In der Ukraine und der russischen Region Kursk gehen die Kämpfe inzwischen unvermindert heftig weiter.