Trumps „Kehrtwende“Wo Russland wirklich verwundbar ist

Lesezeit: 3 Min.

Ein ukrainischer Soldat bereitet den Angriff mit einer Drohne bei Pokrowsk vor. Nordöstlich der Stadt wurde ein russischer Durchbruch eingedämmt.
Ein ukrainischer Soldat bereitet den Angriff mit einer Drohne bei Pokrowsk vor. Nordöstlich der Stadt wurde ein russischer Durchbruch eingedämmt. (Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa)

Mehrmals forderte Trump die Ukraine zu Gebietsabtretungen auf – nun erklärt der US-Präsident plötzlich, sie könnte alle von Russland annektierten Territorien zurückerobern. Wie realistisch ist das?

Von Sebastian Gierke

1300 Tage nach der Vollinvasion der Ukraine kontrolliert die russische Armee etwa 15 Prozent des angegriffenen Landes, mit der besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim sind es fast 20 Prozent. Dass die Ukraine diese Gebiete jemals zurückerobern kann, hatte US-Präsident Donald Trump in diesem Jahr immer wieder verneint. Die Ukraine „habe dafür nicht die Karten in der Hand“. Stattdessen brachte der US-Präsident mögliche Gebietsabtretungen ins Spiel.

