1300 Tage nach der Vollinvasion der Ukraine kontrolliert die russische Armee etwa 15 Prozent des angegriffenen Landes, mit der besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim sind es fast 20 Prozent. Dass die Ukraine diese Gebiete jemals zurückerobern kann, hatte US-Präsident Donald Trump in diesem Jahr immer wieder verneint. Die Ukraine „habe dafür nicht die Karten in der Hand“. Stattdessen brachte der US-Präsident mögliche Gebietsabtretungen ins Spiel.
Trumps „Kehrtwende“Wo Russland wirklich verwundbar ist
Mehrmals forderte Trump die Ukraine zu Gebietsabtretungen auf – nun erklärt der US-Präsident plötzlich, sie könnte alle von Russland annektierten Territorien zurückerobern. Wie realistisch ist das?
Von Sebastian Gierke
