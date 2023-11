US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat bei einem Besuch in Kiew die Solidarität seines Landes mit der Ukraine betont. "Ich bin hier, um eine wichtige Botschaft zu überbringen", schrieb Austin am Montag auf der Online-Plattform X. "Die Vereinigten Staaten werden weiterhin an der Seite der Ukraine in ihrem Kampf für Freiheit gegen die russischen Aggressoren stehen, heute und in der Zukunft." In Kiew kam Austin unter anderem mit Präsident Wolodimir Selenskij zusammen. Die USA und ihre Verbündeten würden weiterhin bemüht sein, "der Ukraine die Fähigkeiten zu geben, die sie benötigt, um erfolgreich zu sein". Allerdings wachsen im US-Kongress die Vorbehalte gegen die Unterstützung der Ukraine. Wegen des Kriegs im Gazastreifen rücken die Entwicklungen in dem von Russland angegriffenen Land zunehmend an den Rand der Weltöffentlichkeit. Russland hält etwa ein Fünftel der Ukraine besetzt. Ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht.