Mitarbeiter des IKRK im April in Irpin. "Die humanitäre Hilfe ist gemessen an den Bedürfnissen nie genug", sagt Cordula Droege.

Interview: Isabel Pfaff, Bern

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ist an verschiedenen Orten in der Ukraine im Einsatz, allerdings hat sein Image Schaden genommen, nachdem Politiker ihm dort vorgeworfen haben, zu wenig zu tun und Russlands Aggression nicht scharf genug zu verurteilen. Was sagt Cordula Droege, Leiterin der Rechtsabteilung des IKRK, zu den Vorwürfen?