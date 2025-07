Das ukrainische Parlament hat am Donnerstag erstmals seit fünf Jahren eine neue Ministerpräsidentin ernannt. Die 39-jährige Julia Swiridenko soll im Auftrag von Präsident Wolodimir Selenskij die heimische Waffenproduktion ankurbeln und die kreditabhängige Wirtschaft des Landes wiederbeleben. Die Ernennung ist Teil einer umfassenden Regierungsumbildung, mit der die Kriegsführung neu ausgerichtet werden soll, da die Aussichten auf einen Frieden mit Russland schwinden. Swiridenko erhielt 262 Stimmen in dem 450 Sitze zählenden Parlament. Selenskij sagte in einer Rede vor dem Parlament, er erwarte von der neuen Regierung, dass sie den Anteil heimischer Waffen auf dem Schlachtfeld innerhalb von sechs Monaten von 40 auf 50 Prozent erhöhe. Swiridenko, eine erfahrene Technokratin, die seit 2021 als erste stellvertretende Ministerpräsidentin diente, schrieb sie auf der Plattform X: „Der Krieg lässt keinen Raum für Verzögerungen.“