Als Marta Kos, EU-Kommissarin für Erweiterungspolitik, Ende März Stellung nahm zum Stand ukrainischer Reformen, fiel ihre Bilanz vernichtend aus. Allein 2025 habe die Ukraine es versäumt, elf fällige Reformen umzusetzen, soll Kos in einem Brief vom 30. März an Ukraines Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk aufgeführt haben, so der Kyiv Independent. Die Reformen betreffen die Eisenbahn, das Gerichtswesen, die Beamten und auch die Integration im Strombereich.
Kampf gegen KorruptionReformstau kostet die Ukraine Milliarden
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Kiew riskiert internationale Hilfszahlungen, weil die Regierung überfällige Beschlüsse verschleppt. Einigen ukrainischen Staatsdienern scheint das ganz recht zu sein.
Von Florian Hassel, Belgrad
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