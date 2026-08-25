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BestechungsskandaleDie Reformen in der Ukraine kommen nicht vom Fleck

Lesezeit: 5 Min.

Handschlag zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij (li.) und Bundeskanzler Friedrich Merz im vergangenen Sommer in Berlin.
Handschlag zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij (li.) und Bundeskanzler Friedrich Merz im vergangenen Sommer in Berlin. Filip Singe/Pool/Getty

Eigentlich lautet die Verabredung: Die EU zahlt nur dann weitere Milliardenhilfen, wenn die Ukraine die Korruption bekämpft. Doch Kiew zeigt wenig Interesse, das Versprechen einzulösen.

Von Florian Hassel, Belgrad

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Die Gesetzgeber in Kiew sind für ein gemächliches Arbeitstempo. Am vergangenen Freitag hat der Justizausschuss des ukrainischen Parlaments es abgelehnt, fünf der dringendsten Reformen, die die EU im Gegenzug für Milliardenhilfen verlangt, noch in den Kalender für die im Januar 2027 endende Sitzungsperiode aufzunehmen. Dabei geht es etwa darum, die Kompetenzen der Antikorruptionsbehörden Nabu und Sapo auszuweiten, die politisch abhängige Generalstaatsanwaltschaft und die Staatliche Ermittlungsbehörde unabhängiger zu machen sowie Gesetzesänderungen rückgängig zu machen, die seit 2017 Ermittlungen und Urteile in Korruptionsfällen deutlich erschweren und teils unmöglich machen.

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