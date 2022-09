Von Daniel Brössler und Mike Szymanski, Berlin

Inmitten der Debatte um künftige Waffenhilfe für die Ukraine will die Bundesregierung zwei weitere Mehrfachraketenwerfer vom Typ Mars II, 200 Raketen für die Systeme sowie 50 leicht gepanzerte Transportfahrzeuge vom Typ Dingo an Kiew liefern. Dies kündigte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Donnerstag zum Auftakt einer zweitägigen Bundeswehrtagung in Berlin an. Es mache "Mut zu sehen", welche Erfolge die Ukraine auch mit Hilfe bereits von Deutschland gelieferter Waffen jüngst erzielte, sagte die Politikerin. Diese zeigten, wie wichtig es sei, weitere Waffen schnell zur Verfügung zu stellen.

Dem Wunsch aus der Ukraine, aber auch aus der Opposition sowie aus Teilen des Ampel-Bündnisses, Schützen- und Kampfpanzer aus deutschen Beständen abzugeben, kommt die Regierung aber weiterhin nicht nach. Vielmehr hält sie an ihrem Kurs fest, über das sogenannte Ringtausch-Verfahren die Ukraine mit solchen Waffensystemen zu unterstützen. Demnach geben Partnerländer den Ukrainern bereits vertrautes Material aus Sowjetproduktion ab und erhalten dafür Ersatz aus Deutschland. Ein solcher Ringtausch, an dem Griechenland beteiligt ist, befinde sich nach den Worten der Ministerin "quasi auf den letzten Zentimetern". Athen soll 40 Schützenpanzer BMP-1 an die Ukraine "sehr schnell" abgeben, im Gegenzug erhält Griechenland 40 Marder-Schützenpanzer aus Industriebeständen in Deutschland.

Die Bundesregierung verweist stets darauf, dass auch die USA und andere große Nato-Staaten keine modernen Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Kanzler Olaf Scholz (SPD) erklärte wiederholt, entschieden werde gemeinsam und in enger Abstimmung mit den europäischen und internationalen Partnern. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bestätigte diese Linie. Es handele sich angesichts der Lage aber nicht um eine Entscheidung, "die lange hinausgezögert werden sollte", sagte sie der FAZ. Vor allen bei den Grünen und der FDP wird der Wunsch nach direkten Panzerlieferungen immer energischer vorgetragen.

Nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird die Ukraine für den Wiederaufbau etwa 350 Milliarden Euro brauchen. "Es ist eine gigantische Summe", sagt Habeck nach Gesprächen mit seiner ukrainischen Kollegin am Rande von G-7-Beratungen in Brandenburg.

Verteidigungsministerin Lambrecht hat in Berlin auf der Tagung für den größten Umbau der Bundeswehr seit Jahrzehnten um Unterstützung geworben. "Die Menschen in unserem Land haben in großer Mehrheit erkannt: Wir brauchen militärische Stärke, damit unser Frieden erhalten bleibt - und mit ihm unsere Freiheit, unsere Lebensweise", sagte sie. Bei dem Treffen führender Militärs mit Vertretern aus Politik und Wissenschaft führte sie aus: "Die Bereitschaft in Gesellschaft und Politik, die Bundeswehr zu stärken, ist so groß wie lange nicht mehr."

Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hatte die Ampelregierung unter Kanzler Scholz im Februar eine sicherheitspolitische "Zeitenwende" ausgerufen. Mittlerweile stehen 100 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung, um die Bundeswehr in den nächsten Jahren zu modernisieren. Das Ziel sei wieder eine "vollständig einsatzbereite Bundeswehr", wie Lambrecht ausführte. Dazu werden derzeit auch die Strukturen umgebaut.

Die Bundeswehr soll neben Auslandseinsätzen wieder zur Landes- und Bündnisverteidigung befähigt werden. Es laufen die Vorbereitungen, um mehr als 16 000 Soldaten voll ausgestattet innerhalb kurzer Zeit für Nato-Verpflichtungen einsatzbereit zu haben. Generalinspekteur Eberhard Zorn, ranghöchster Soldat, bezeichnet 2025 als das "Meilenstein-Jahr", bis dahin soll eine Heeres-Division aufgestellt sein, zwei Jahre früher als geplant. Zudem ist dies das Jahr, in dem die ersten neuen Hubschrauber und Kampfjets, die jetzt gekauft werden, in der Truppe ankommen sollen.

Lambrecht machte klar, dass die Bundeswehr über die 100 Milliarden Euro hinaus dauerhaft besser finanziell ausgestattet werden müsse. Sie bezog sich auf die Nato-Zielmarke von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Rüstungsausgaben, um militärische Fähigkeiten vorhalten zu können. Niemand solle sich "einbilden, die wären dann für weniger als zwei Prozent zu haben", sagte Lambrecht.