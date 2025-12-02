Die Verhandlungen über einen möglichen Frieden im Ukraine -Krieg gehen weiter. An diesem Dienstag ist US-Chefunterhändler Steve Witkoff nach Moskau gereist. Dort soll er mit Putin über einen möglichen Weg zur Waffenruhe und zu einem dauerhaften Frieden verhandeln.

SZ-Russland-Korrespondentin Silke Bigalke sagt aber, dass sie nicht zuversichtlich sei, was die Verhandlungen betrifft. Jeder Vertrag, in dem Putin Zugeständnisse in seinen Kernforderungen mache, habe ein Problem, sagt sie. „Dann ist eben die Gefahr, dass er diesen Vertrag nicht einhält.“

Weitere Nachrichten: 20 000 Schuss Munition von der Bundeswehr geklaut, Junge Gruppe soll bei Rentenkommission beteiligt werden.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt, Luisa Ringel

Produktion: Aylin Sancak

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über AKIpress news (YouTube).

