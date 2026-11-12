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Ukraine-KriegKushner und Witkoff werben bei Putin für Europäer

Auf dem Weg in Richtung Kreml: Der US-Sonderbeauftragte Steve Witkoff (li.), Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump (Mitte), und der russische Präsidialbeauftragte Kirill Dmitrijew (re.).
Auf dem Weg in Richtung Kreml: Der US-Sonderbeauftragte Steve Witkoff (li.), Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump (Mitte), und der russische Präsidialbeauftragte Kirill Dmitrijew (re.).
Foto: Pavel Bednyakov/AP/dpa
  • Putin empfing am Donnerstag die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner in Moskau zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg.
  • Die Amerikaner wollen Putin für eine Einbindung der Europäer in die Ukraine-Verhandlungen gewinnen und danach Selenskij in Dublin informieren.
  • Selenskij berichtete europäischen Staats- und Regierungschefs, dass Einschränkungen beim Starshield-Dienst die ukrainische Luftabwehr erheblich beeinträchtigten.
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Die US-Amerikaner wollen den Kremlchef überzeugen, dass Europa künftig bei den Gesprächen über die Ukraine dabei sein soll. Anschließend wollen sie den ukrainischen Präsidenten Selenskij informieren.

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Der russische Staatschef Wladimir Putin hat am Donnerstag die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner in Moskau zu weiteren Gesprächen über den Ukraine-Krieg empfangen. Das meldeten russische Medien aus dem Kreml. Putin sagte demnach, er wolle die Einschätzung der Abgesandten von US-Präsident Donald Trump zu den jüngsten Verhandlungen mit Vertretern Kiews und Moskaus der vergangenen Tage in Abu Dhabi hören.

Witkoff würdigte der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge den kommenden Gefangenenaustausch, den die Kriegsparteien vereinbart haben. Außerdem wollen die Amerikaner bei Putin für eine Einbindung der Europäer in die Ukraine-Verhandlungen werben. Für Witkoff ist es allein in diesem Jahr das vierte Treffen in Russland. Die Amerikaner fliegen nach der Unterredung mit Putin weiter nach Dublin. Dort wollen sie den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und die europäische Seite informieren.

Ukraine berichtet von Problemen mit Musks Starshield-Dienst

Die Ukraine bemüht sich Selenskij zufolge bei den USA um Aufklärung über die Einschränkungen beim Kommunikationsdienst Starshield. Die Einschränkungen für die Militärversion von Starlink beeinträchtigten die ukrainische Luftabwehr erheblich, sagte Selenskij vor europäischen Staats- und Regierungschefs in Dublin.„Bislang wissen wir sehr wenig. Aber einiges ist bereits klar: Wenn jemand in Amerika Entscheidungen trifft, die ukrainisches Gebiet im Grunde so behandeln, als gehöre es nicht zur Ukraine, dann zeigt uns das, in welche Richtung sich die Dinge entwickeln“, erklärte er.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte in Dublin, ihre Behörde werde vor dem EU-Gipfel im Dezember sowohl ein 22. Sanktionspaket gegen Russland als auch einen Vorschlag zur Deckung des Finanzbedarfs der Ukraine im kommenden Jahr vorlegen.

© SZ/dpa/Reuters - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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