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UkraineWarum Selenskij seinen beliebten Verteidigungsminister entlässt

Lesezeit: 4 Min.

Da war noch alles gut: Im Januar hatte der ukrainische Präsident Selenskij (links) Mychajlo Fedorow ins Amt geholt, jetzt muss er schon wieder gehen.
Da war noch alles gut: Im Januar hatte der ukrainische Präsident Selenskij (links) Mychajlo Fedorow ins Amt geholt, jetzt muss er schon wieder gehen. UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER/via REUTERS

Er genoss das Vertrauen des Westens, kämpfte gegen Korruption – trotzdem wird Verteidigungsminister Fedorow gefeuert. In den Straßen von Kiew protestieren Menschen, ein hochrangiger Soldat tritt zurück.

Von Georg Ismar, Kiew, und Sebastian Gierke

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Der Tag nach der Kabinettsumbildung beginnt in Kiew wie so viele. In der Nacht hat es wieder russische Angriffe mit ballistischen Raketen gegeben, im Hauptquartier des ukrainischen Katastrophenschutzes berichtet der Leiter Andrii Danyk, dass man bis gerade im Einsatz war, um die Brände zu löschen. Sein Vortrag wird von der täglichen Gedenkminute um neun Uhr morgens unterbrochen, alle im Raum erheben sich.

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