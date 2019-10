Mehrere Tausend Menschen haben in Ukraines Hauptstadt gegen die Einigung auf einen Sonderstatus für die umkämpften Gebiete im Donbass demonstriert. Dies sei eine Kapitulation und ein zu großes Zugeständnis an Russland, skandierten Protestierende am Sonntag am zentralen Unabhängigkeitsplatz. Zuvor hatten sich die Konfliktparteien in Minsk auf die sogenannte "Steinmeier-Formel" für die Gebiete Donezk und Luhansk geeinigt. Die nach dem deutschen Ex-Außenminister benannte Formel regelt, ab wann die von der Ukraine abtrünnigen Regionen einen Sonderstatus erhalten. Zuerst sollen dort Wahlen abgehalten werden. Wenn dann die OSZE diese als gültig einstuft, soll der Sonderstatus in Ukraines Verfassung verankert werden.