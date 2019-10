In der Ukraine gibt es Proteste nach der Unterzeichnung der auf ein Ende des Krieges in der Ostukraine gerichteten "Steinmeier-Formel" durch Vertreter der Ukraine, Russlands und der russischen Marionettenregime in Donezk und Lugansk. Auf dem Kiewer Maidan und in anderen Städten wie Lemberg, Charkow oder Mariupol protestierten Bürger gegen eine "Kapitulation gegenüber Russland".

Die am 1. Oktober angenommene"Steinmeier-Formel" sieht vor, in den separatistenkontrollierten Regionen in Donezk und Lugansk außerordentliche Wahlen abzuhalten und den Regionen per Gesetz von Kiew einen Sonderstatus zu gewähren - falls die Wahlen "im Ganzen" internationalen Standards für freie Wahlen entsprechen. Schiedsrichter soll die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sein. Zudem sollen Ukrainer und Separatisten von 7. Oktober an ihre jeweiligen Truppen von zwei besonders umkämpften Stellen der 427 Kilometer langen Front - in Solote und Petriwske - zurückziehen, erklärte die OSZE.

Die Zustimmung zu den Wahlen und dem Sonderstatus war Kiew zufolge eine Bedingung Moskaus für ein Treffen im Normandie-Format - einem Gipfel der Präsidenten Russlands, der Ukraine, Frankreichs und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der Kanzlerin zufolge findet ein solches Treffen in Paris statt, Kiew zufolge möglicherweise noch im Oktober. Auch Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow sagte: "Wir hoffen, dass schon in nächster Zeit Klarheit herrscht."

Merkel findet es zu früh, die Sanktionen gegen Russland aufzuheben

Merkel zufolge gab es bei den Gesprächen zur Ostukraine zwar Fortschritte, doch es seien viele weitere Schritte erforderlich. Noch sei es deshalb zu früh, um Sanktionen gegenüber Russland aufzuheben. Präsident Wolodimir Selenskij erläuterte, das Parlament werde bis Ende 2019 "im engen Kontakt und öffentlicher Diskussion mit der Gesellschaft" ein Gesetz über den möglichen Sonderstatus für den Donbass entwerfen. Dabei werde "nicht eine rote Linie überschritten". Diese roten Linien hatten Selenkskij und sein damaliger Sicherheitsberater Olexander Daniljuk bereits am 13. September öffentlich gezogen.

In der Ostukraine "Wahlen abzuhalten, bevor wir Zugang zum Donbass haben, unsere Grenze zu Russland gesichert und uns mit den ausländischen Truppen beschäftigt haben und schließlich einen normalen demokratischen Wahlkampf führen können, wäre ein Desaster", bekräftigte Daniljuk. Präsident Selenskij am 1. Oktober, erst wenn Kiew wieder die Kontrolle im Donbass habe und alle von Moskau kontrollierten Truppen abgezogen oder entwaffnet seien, könne gewählt werden. "Wir werden niemals der Durchführung von Wahlen zustimmen, wenn es dort noch Militärs gibt."

Politiker und ukrainische Bürgerrechtler fordern zudem etwa die uneingeschränkte Tätigkeit ukrainischer Medien, Parteien und Gerichte im Donbass, die Organisation von Wahlen durch die ukrainische Wahlkommission, auch mit einer internationalen Verwaltung. Im Klartext: die Entmachtung der von Moskau militärisch und zivil gesteuerten Separatistenregime in Donezk und Lugansk. Demgegenüber bestand Kreml-Sprecher Peskow auf der Regulierung des angeblich nur innerukrainischen Konfliktes. Moskau bestreitet weiter seine Verantwortung für den Krieg in der Ostukraine und besteht gegenüber Kiew darauf, es solle mit den von Moskau installierten "Volksrepubliken" verhandeln.