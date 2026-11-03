Während Putin die Ukraine massiv angreifen lässt, bereiten die USA neue Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien vor. Der ukrainische Präsident will sich der Unterstützung seines wichtigsten Helfers versichern.

Inmitten einer dramatischen Situation für sein Land besucht Wolodimir Selenskij heute Berlin. Das kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz an. Es ist der zwölfte Besuch des ukrainischen Präsidenten in Deutschland seit dem russischen Überfall auf sein Land im Jahr 2022. Am Mittag soll Selenskij zu Gesprächen mit Merz im Kanzleramt zusammentreffen.