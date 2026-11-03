Zum Hauptinhalt springen

Besuch in BerlinSelenskij sucht vor Dreier-Gesprächen Schützenhilfe bei Merz

Lesezeit: 3 Min.

Der ukrainische Präsident beim Besuch eines Truppenübungsplatzes in Mecklenburg-Vorpommern vor zwei Jahren.
Der ukrainische Präsident beim Besuch eines Truppenübungsplatzes in Mecklenburg-Vorpommern vor zwei Jahren.
Jens Büttner/dpa

Während Putin die Ukraine massiv angreifen lässt, bereiten die USA neue Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien vor. Der ukrainische Präsident will sich der Unterstützung seines wichtigsten Helfers versichern.

Von Daniel Brössler, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Inmitten einer dramatischen Situation für sein Land besucht Wolodimir Selenskij heute Berlin. Das kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz an. Es ist der zwölfte Besuch des ukrainischen Präsidenten in Deutschland seit dem russischen Überfall auf sein Land im Jahr 2022. Am Mittag soll Selenskij zu Gesprächen mit Merz im Kanzleramt zusammentreffen.

Zur SZ-Startseite

Ukraine
:Das Zittern vor dem Winter

Russland verstärkt die Angriffe auf die Stromversorgung und andere Infrastruktur. Schon jetzt sind Hunderttausende Ukrainer immer wieder ohne Strom.

SZ PlusVon Florian Hassel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite