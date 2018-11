26. November 2018, 14:22 Uhr Ukraine Poroschenko unterzeichnet Kriegsrechts-Dekret

Im Konflikt mit Russland hat der ukrainische Präsident Poroschenko ein Kriegsrechts-Dekret unterzeichnet.

Das Parlament in Kiew muss innerhalb von 48 Stunden zustimmen. Noch für den Montag ist eine Sitzung geplant.

Die Ukraine wirft Russland vor, zwei ihrer Schiffe in der Meerenge von Kertsch beschossen und samt einem Schlepper gekapert zu haben.

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat nach dem Zwischenfall mit russischen Grenzschutzbooten vor der Halbinsel Krim am Montag ein Dekret zur Verhängung des Kriegsrechtes unterzeichnet. Wie das Präsidialamt in Kiew mitteilte, habe der Präsident das Kriegsrecht für die nächsten 60 Tage verhängt. Das Parlament in Kiew muss dem allerdings innerhalb von 48 Stunden zustimmen. Erst dann tritt das Kriegsrecht inkraft. Die Abgeordneten wollen am Nachmittag zusammentreten.

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine war zuvor wieder eskaliert. Die Ukraine wirft Russland vor, zwei ihrer Schiffe am Sonntag in der Meerenge von Kertsch beschossen und samt einem Schlepper gekapert zu haben. Sechs Seeleute seien verletzt worden. Zuvor habe Russland die Meerenge mit einem Tanker blockiert und die ukrainische Ostküste so vom Schwarzen Meer abgeschnitten.

Russland sprach von einer ukrainischen Provokation. Man habe Kiew und seine Verbündeten im Westen wiederholt davor gewarnt, dass mit dem Konflikt um die Meerenge von Kertsch eine künstliche Hysterie entstehen werde. "Das ist offensichtlich eine sorgfältig durchdachte und geplante Provokation, die für Spannung in der Region sorgen soll", hieß es. Die drei Schiffe hätten ohne Erlaubnis russische Hoheitsgewässer durchquert. Sie seien in den russischen Hafen Kertsch geschleppt worden. Drei leicht verletzte Ukrainer hätten medizinische Hilfe erhalten.

Die ukrainische Marine hingegen erklärte, Russland sei vorab über die geplante Reise der drei Schiffe von Odessa nach Mariupol informiert worden. Russland hat die zur Ukraine gehörende Halbinsel Krim 2014 annektiert und seine militärische Präsenz dort ausgebaut.

Nach dem gewaltsamen Vorgehen gegen ukrainische Schiffe haben die Nato und die EU jeweils Sondersitzungen angesetzt. Am Montagnachmittag solle eine außerordentliche Sitzung der Nato-Ukraine-Kommission auf Botschafterebene stattfinden, teilte die Militärallianz mit. Diplomaten zufolge werden auch bei der EU am Nachmittag die zuständigen Botschafter bei einer außerordentlichen Sitzung über die Lage beraten.