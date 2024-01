Polnische Landwirte haben am Donnerstag erneut einen Grenzübergang zur Ukraine blockiert. Mit ihrer Protestaktion wollen die Landwirte staatliche Subventionen für Mais sichern und Steuererhöhungen verhindern. Sie hatten ihren Protest an dem Grenzübergang Medyka im Südosten Polens am 24. Dezember nach einem Treffen mit Landwirtschaftsminister Czeslaw Siekierski zunächst ausgesetzt. Die Gespräche mit dem Minister und dem örtlichen Gouverneur liefen zufriedenstellend, sagt der Anführer der Proteste, Roman Kondrow, dem Sender Polsat News. Sie forderten aber eine formelle Vereinbarung.